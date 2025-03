Confirmat, Arda Güler ja té nou equip, adeu Reial Madrid: el seu destí sorprèn

Arda Güler va arribar al Reial Madrid com una de les majors promeses del futbol europeu després de la seva brillant etapa a Turquia. El jove migcampista turc va ser molt cobejat al mercat. En aquest sentit, el FC Barcelona va estar molt a prop de tancar la seva incorporació, però Florentino Pérez es va avançar i el va fitxar per al club blanc.

La seva arribada al Bernabéu va ser rebuda amb gran expectació, ja que Arda Güler mostrava un talent impressionant a una edat primerenca. No obstant això, la seva primera temporada al Reial Madrid va estar marcada per les lesions, cosa que li va impedir brillar de manera immediata.

El primer any marcat per les lesions

La temporada d'Arda Güler al Reial Madrid va començar amb expectatives molt altes, però les lesions van frenar la seva progressió.

Malgrat les dificultats, quan va estar disponible en l'últim tram de la campanya, el turc va deixar bones sensacions. La seva qualitat, visió i capacitat per crear jugades van ser evidents, cosa que va deixar clar el gran potencial que té. No obstant això, la falta de continuïtat i la competència interna van fer que Güler no aconseguís el protagonisme esperat en la seva primera temporada.

Tot segueix igual per a Arda Güler

Aquest any, res ha canviat per a Arda Güler. Encara que està disponible, el jove migcampista amb prou feines té minuts de joc. Amb 1.082 minuts disputats fins ara, Güler no ha aconseguit guanyar-se un lloc en l'onze titular de Carlo Ancelotti.

Hi ha molta competència al centre del camp, amb jugadors com Modric, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham o Ceballos ocupant els rols clau. Malgrat el seu gran talent, la falta d'oportunitats ha generat dubtes sobre el seu futur al club blanc.

Possible sortida d'Arda Güler: el RB Leipzig, el seu destí més probable

Davant la falta de protagonisme i la difícil situació d'Arda Güler, la seva sortida podria ser la millor opció per al seu desenvolupament. En aquest sentit, el RB Leipzig, conegut per la seva habilitat per formar joves talents, s'ha mostrat com el destí més probable per al turc.

El club alemany està interessat en una cessió d'Arda Güler (i també d'Endrick), cosa que permetria al Reial Madrid mantenir el control sobre el jugador turc. D'aquesta manera, la idea seria que guanyés minuts de qualitat en una lliga competitiva com la Bundesliga.

El RB Leipzig ha demostrat ser un excel·lent club per al creixement de joves promeses, cosa que converteix aquest moviment en una opció atractiva per a Arda Güler. A través d'aquesta cessió, Arda podria recuperar la seva confiança per seguir desenvolupant-se abans de fer el següent pas en la seva carrera.

El futur d'Arda Güler al Reial Madrid és incert. Una cessió al RB Leipzig podria ser l'oportunitat perfecta perquè el migcampista turc recuperi protagonisme i segueixi creixent. Per la seva banda, el Reial Madrid podria seguir de prop la seva evolució i decidir el següent pas en la seva carrera.