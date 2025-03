El Barça vol aconseguir el pas a quarts de final de la UEFA Champions League i per aconseguir-ho ha de superar el Benfica. El partit d'anada a Lisboa va ser un autèntic patiment per als de Flick, que es van quedar amb deu només començar després de l'expulsió de Pau Cubarsí. No obstant això, després de molt esforç i treball, Raphinha va acabar anotant el gol de la victòria que ha permès als de Hansi Flick arribar amb avantatge al duel d'aquesta tarda.

Avui, a Montjuïc, el Barça ha saltat al terreny de joc demostrant moltes ganes i un total compromís. Les hores prèvies han vingut marcades, com no podia ser d'una altra manera, per la trista mort del doctor Carles Miñarro. Els jugadors volen dedicar-li el triomf i avançar de ronda en la màxima competició continental.

I, per aconseguir-ho, Hansi Flick ha presentat el millor equip possible. Com dèiem, només Pau Cubarsí ha hagut de quedar-se fora per sanció. Així, el Barça ha saltat al camp amb Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Iñigo, Balde; De Jong, Pedri, Olmo; Raphinha, Lewandowski i Lamine Yamal.

Hansi Flick ho deixa clar en el Barça-Benfica: 'No jugarà més si no és necessari'

El plantejament de Hansi Flick davant el Benfica és tota una declaració d'intencions. D'una banda, deixa clar que el partit d'avui és summament important malgrat la victòria de l'anada. Però a més, l'alemany també està demostrant en qui confia.

Així, sembla clar que Ronald Araújo està molt per davant d'Eric García. Malgrat que fa algunes setmanes el català era el favorit, ara és evident que ha perdut força. L'uruguaià li ha guanyat la partida i jugarà d'inici cada vegada que falti Pau Cubarsí o Iñigo Martínez.

Per tant, Eric García hauria de començar a pensar què fer amb el seu futur. És cert que Hansi Flick valora molt positivament la seva presència, ja que va frenar la seva sortida al Girona l'últim dia de mercat de gener. Però no és menys cert que ara mateix és el quart central de l'elenc culé.

Eric García té ofertes a LaLiga i a Itàlia

A LaLiga hi ha diversos equips interessats a fer-se amb els serveis d'Eric García. D'una banda, el Girona de Míchel vol comptar de nou amb ell. Però a més, la Real Sociedad sembla que també podria oferir uns 15 milions d'euros en el pròxim mercat.

I no només això, ja que a Itàlia, el Como de Cesc Fàbregas també sospira per Eric García. L'elenc italià està construint un projecte molt atractiu i el central català podria ser la cirera. Veurem què succeeix, però Hansi Flick ja li està deixant clar que no jugarà més al Barça llevat d'emergència.