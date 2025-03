Adeu Barça, no compta per a Hansi Flick: deixa el seu lloc a un fitxatge de 25M

Hansi Flick és un entrenador amb les idees molt clares i no permet que ningú li digui el que ha de fer. L'alemany ha sabut implementar els seus mètodes a la perfecció i els més joves estan molt contents amb el tracte que reben. A més, pel que fa a termes esportius, el Barça està en el seu millor moment després de diversos anys de resultats certament preocupants.

El Barça ha passat per moments de tot tipus aquests últims temps i ha patit fins a la destitució de tota una llegenda com Xavi Hernández. Tot i així, Hansi Flick ha seguit amb el projecte que va començar el tècnic de Terrassa. Això sí, no tots els futbolistes en els quals va confiar Xavi estan tenint oportunitats ara amb Flick; un d'ells està oblidat i haurà de sortir del club català aquest estiu.

Hansi Flick no dona oportunitats a una futura promesa del Barça

Hansi Flick està donant oportunitats a molts joves de La Masia, però hi ha una part de l'afició que demana el protegit de Xavi Hernández. El jugador al qual la gent vol veure una mica més és Héctor Fort, qui està a l'ombra de Koundé. Encara que sempre que té minuts ho fa bé, Flick no sol donar-li continuïtat.

Héctor Fort va acumular bastants minuts sota les ordres de Xavi la temporada passada, però aquest any tot és diferent. A principis de temporada, es va fer famosa una imatge en la qual, després d'un partit, Flick abraçava Héctor Fort i parlava amb ell. Més tard es va saber que li estava explicant per què no l'havia tret a jugar ni un minut.

Després d'això, Héctor Fort, malgrat tenir molta qualitat, no ha tingut pràcticament ocasions per brillar a la gespa. Diverses fonts com El Nacional.cat afirmen que el Barça està pensant en la cessió del jove lateral o fins i tot la sortida permanent. En el seu lloc, un defensor de LaLiga valorat en 25M podria competir amb Jules Koundé per la titularitat.

Adéu Héctor Fort, hola Andrei Ratiu

Hansi Flick està molt interessat en els serveis de Andrei Ratiu, el lateral dret del Rayo Vallecano. Els madrilenys estan signant una molt bona temporada i el seu lateral no ha passat desapercebut. La clàusula del defensa és de 25 milions, per la qual cosa seria viable per al Barça si hi ha alguna sortida.

Si finalment Héctor Fort surt a la recerca d'oportunitats, és probable que Hansi Flick contacti amb Andrei Ratiu. Durant els pròxims mesos sabrem si tot queda en paraules o si es filtren converses. De moment, el que està clar és que el Barça no pot adormir-se en els llorers, ja que el romanès té moltes núvies disposades a fer-se amb els seus serveis.

Fa algunes setmanes, a Montjuïc, Andrei Ratiu va demostrar tenir nivell més que suficient per jugar al FC Barcelona. És capaç de pujar i baixar la banda sense problema, però a més entén perfectament el joc de combinació que practiquen els de Flick. Al Rayo està a anys llum de la resta dels seus companys, així que aquest estiu sortirà: només falta veure si ho farà per jugar al Barça.