Oficial, Nico Williams celebra la darrera venda del Barça: 'Pot tenir opcions de...'
Nico Williams celebra la darrera venda del Barça i encara confia a tenir opcions de jugar a Barcelona
Nico Williams seguirà jugant a l'Athletic Club, però fonts de l'entorn de l'extrem esquerre de l'Athletic Club asseguren que continua tenint el cap al Barça de Hansi Flick. Nico Williams va rebutjar fitxar pel Barça i va renovar amb l'Athletic, però torna a penedir-se'n i segueix molt de prop l'actualitat d'un Barça que encara no inscriu. Nico Williams tenia por d'estar com Rashford o Joan García i el temps li ha donat la raó, però confia que tot s'arregli i que pugui ser culer.
Resulta evident que Nico Williams no fitxarà pel Barça en aquest mercat de fitxatges, però l'extrem navarrès continua tenint el club culer a l'horitzó: celebrarà una nova venda. Williams s'ha distanciat una mica de Lamine Yamal, perquè va trair el '10' del Barça, però segueix pendent dels moviments del Barça, que està a punt de tancar una venda. De fet, 'e-Notícies' ha pogut saber que Nico Williams ja celebra l'última venda del Barça: marxa un extrem de l'equip de Flick i Nico Williams encara té esperança.
Nico Williams ha tingut ofertes de Barça i Real Madrid, però finalment ha escollit renovar amb l'Athletic Club. Tot i que la decisió el converteix en el millor pagat de la història del club basc, Nico Williams es penedeix d'haver-se quedat: la pretemporada ha estat un fracàs. Mentre que el Barça continua navegant a velocitat de creuer, Nico Williams s'ha estancat en un Athletic Club que aquesta temporada disputarà la UEFA Champions League després de moltes temporades.
Oficial, Nico Williams celebra l'última venda del Barça: 'Pot tenir opcions de...'
Nico Williams ha tornat a ser un dels grans protagonistes del mercat de fitxatges, però, una vegada més, s'ha quedat a Bilbao per jugar a l'Athletic Club. Tot i aquesta decisió, Nico Williams segueix amb el cap posat al Barça, on s'ha produït una venda que s'ha celebrat a casa dels Williams. Nico Williams està centrat en l'Athletic Club, però encara té alguna esperança de fitxar pel Barça durant el pròxim mercat de fitxatges de 2026, quan tot estigui més tranquil.
Nico Williams estava boig per ser culer, però el Barça té problemes de 'fair play' i, a menys d'una setmana, Rashford i Joan García sense estar inscrits. "Nico Williams tenia raó i espera que el Barça ho entengui en un futur", asseguren fonts de l'entorn del jugador, que somia unir-se al bloc de Flick. El Barça continua molest per la seva manca de compromís, però tot podria canviar el pròxim estiu, encara que depèn del rendiment de cracks com Rashford, cedit amb opció de compra.
Nico Williams celebra l'última venda del Barça: podria tenir lloc al FC Barcelona aquest 2026
Nico Williams està lluny de fitxar pel Barça, però l'extrem navarrès no s'oblida i continua considerant que té opcions de ser culer algun dia: espera que molt aviat. A més, Nico Williams ha celebrat i molt la venda de dos jugadors que juguen a la seva posició i que ja no seguiran al Barça: Jan Virgili i Dani Rodríguez.
Virgili té moltes opcions de ser traspassat abans del tancament del mercat de fitxatges, mentre que Dani Rodríguez estudia sortir cedit per evitar jugar un any a 2RFEF. Nico Williams celebra aquestes dues vendes del Barça, perquè sent que així s'anirà aclarint el seu camí cap al FC Barcelona: encara creu que té opcions de fitxar pel Barça.
Més notícies: