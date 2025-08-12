Nico Williams seguirá jugando en el Athletic Club, pero fuentes del entorno del extremo izquierdo del Athletic Club aseguran que sigue teniendo la cabeza en el Barça de Hansi Flick. Nico Williams rechazó fichar por el Barça y renovó con el Athletic, pero se vuelve a arrepentir y sigue muy de cerca la actualidad de un Barça que sigue sin inscribir. Nico Williams tenía miedo de estar como Rashford o Joan García y el tiempo le ha dado la razón, pero confía en que todo se arregle y que pueda ser culer.

Resulta evidente que Nico Williams no fichará por el Barça en este mercado de fichajes, pero el extremo navarro sigue teniendo al club culer en el horizonte: celebrará una nueva venta. Williams se ha distanciado un poco de Lamine Yamal, porque traicionó al '10' del Barça, pero sigue pendiente de los movimientos del Barça, que está a nada de cerrar una venta. De hecho, 'e-Notícies' ha podido saber que Nico Williams ya celebra la última venta del Barça: se va un extremo del equipo de Flick y Nico Williams todavía tiene esperanza.

Nico Williams ha tenido ofertas de Barça y Real Madrid, pero finalmente ha escogido renovar con el Athletic Club. A pesar de que la decisión le convierte en el mejor pagado de la historia del club vasco, Nico Williams se arrepiente de haberse quedado: la pretemporada ha sido un fracaso. Mientras que el Barça sigue navegando a velocidad de crucero, Nico Williams se ha estancado en un Athletic Club que esta temporada disputará la UEFA Champions League tras muchas campañas.

Oficial, Nico Williams celebra la última venta del Barça: 'Puede tener opciones de...'

Nico Williams ha vuelto a ser uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes, pero, una vez más, se ha quedado en Bilbao para jugar en el Athletic Club. A pesar de esta decisión, Nico Williams sigue con la cabeza puesta en el Barça, donde se ha producido una venta que se ha celebrado en caso de los Williams. Nico Williams está centrado en el Athletic Club, pero todavía tiene alguna esperanza de fichar por el Barça durante el próximo mercado de fichajes de 2026, cuando todo está más tranquilo.

Nico Williams estaba loco por ser culer, pero el Barça tiene problemas de 'fair play' y, a menos de una semana, Rashford y Joan García sin estar inscritos. "Nico Williams tenía razón y espera que el Barça lo entienda en un futuro", aseguran fuentes del entorno del jugador, que sueña con unirse al bloque de Flick. El Barça sigue molesto por su falta de compromiso, pero todo podría cambiar en el próximo verano, aunque depende del rendimiento de cracks como Rashford, cedido con opción de compra.

Nico Williams celebra la última venta del Barça: podría tener sitio en el FC Barcelona en 2026

Nico Williams está lejos de fichar por el Barça, pero el extremo navarro no se olvida y sigue considerando que tiene opciones de ser culer algún día: espera que muy próximamente. Además, Nico Williams ha celebrado y mucho la venta de dos jugadores que juegan en su posición y que ya no seguirán en el Barça: Jan Virgili y Dani Rodríguez.

Virgili tiene muchas opciones de ser traspasado antes del cierre del mercado de fichajes, mientras que Dani Rodríguez estudia salir cedido para evitar jugar un año en 2RFEF. Nico Williams celebra estas dos ventas del Barça, porque siente que así se irá despejando su camino hacia el FC Barcelona: todavía cree que tiene opciones de fichar por el Barça.