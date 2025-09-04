El Barça del presente, pero sobre todo del futuro, empieza a caminar y prueba de ello es la última operación cerrada por Joan Laporta, que generará muchos ingresos para el club. Marc Bernal ha sido el gran protagonista: todavía no ha debutado con Hansi Flick, porque sigue recuperándose de su lesión en la rodilla, pero Joan Laporta confía mucho en él. El centrocampista de Berga de 18 años, con contrato en vigor, ya tiene ficha y dorsal de primer equipo y próximamente será protagonista de otra novedad: más dinero para Joan Laporta.

A pesar de no haber disputado ningún minuto durante la pretemporada, Marc Bernal es uno de los grandes 'fichajes' del Barça para esta temporada, que ha empezado de forma irregular. La idea del Barça, liderado por Joan Laporta, es clara: Marc Bernal es el futuro del club y se le quiere renovar hasta 2029 ahora que ya tiene 18 años. Además, el Barça ha movido ficha para que tenga dorsal del primer equipo: Marc Bernal portará el dorsal '22', lo que se espera que generé muchos ingresos con ventas de camisetas.

"No quiero tenerte en los amistosos, quiero tenerte para los próximos 15 años", le dijo Flick a Marc Bernal durante la pretemporada. El de Berga arrancó el pasado curso como titular y se estableció con Flick, pero sufrió una grave lesión en el campo del Rayo que le dejó fuera todo el año. Ahora, prácticamente recuperado, el Barça tiene encarrilada su renovación, disfrutará de dorsal de primer equipo y está a un paso de volver a jugar: podría recibir el OK tras el parón.

Oficial, lo de Marc Bernal ya está hecho: Joan Laporta se frota las manos, más dinero

