Joan Laporta el truca i es decanta per fitxar pel Barça, nou soci per a Gavi després de rebutjar el Real Madrid

Oficial, Laporta li arrabassa al Madrid per convertir-lo en el gran soci de Gavi, 12M€

Joan Laporta confirma que el Barça ha tancat el fitxatge de Yeremay Hernández, atacant del Deportivo de la Corunya, club que milita a Segona Divisió. El Barça, liderat per Laporta, ha espavilat per tancar a Hernández, que comptava amb ofertes de clubs com el Real Madrid: ha escollit fitxar pel Barça, ja està confirmat. Yeremay recorda molt a Pedri, ja que també arribarà al Barça molt jove i després de brillar a la categoria de plata: Laporta ho confirma, rebutja al Madrid i serà soci de Gavi.