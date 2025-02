Intercanvi Barça-Newcastle: Joan Laporta ofereix 80 milions i Andreas Christensen

La temporada de Andreas Christensen al FC Barcelona no està sent fàcil. Les lesions li han impedit estar disponible per a Hansi Flick, cosa que dificultarà la seva adaptació a l'esquema de l'entrenador alemany quan estigui disponible. De fet, fins al moment, la seva contribució a l'equip ha estat permetre la inscripció d'Olmo, cosa que reflecteix encara més la seva complicada situació a la plantilla.

Malgrat les seves bones qualitats, Andreas Christensen mai no ha aconseguit consolidar-se com a titular al Barça i ara es troba al centre de les negociacions per a la seva sortida. Tot i que pot aportar molt com a central o pivot, Flick considera que és prescindible després de completar mitja temporada sense ell. I, davant tal escenari, Joan Laporta vol treure profit de la seva venda.

Joan Laporta truca al Newcastle per col·locar Andreas Christensen

Joan Laporta ja està buscant una sortida per a Andreas Christensen. El central danès, que va arribar amb grans expectatives, només ha pogut jugar uns minuts a les ordres de Flick a causa de les seves lesions. No obstant, malgrat les seves molèsties físiques, Laporta espera obtenir entre 20 i 30 milions amb la seva venda, ja que a la Premier segueixen molt interessats en el seu fitxatge.

Concretament, el Newcastle vol comptar amb Andreas Christensen i Joan Laporta ha tingut una idea. El president del Barça va darrere d'Alexander Isak, per la qual cosa podria produir-se un intercanvi realment cridaner entre ambdós clubs. L'ariet suec sembla que està encantat amb la idea de jugar al Camp Nou, però el seu preu de sortida fa que Laporta hagi de tirar d'enginy.

Alexander Isak per Andreas Christensen + 80 milions

En les últimes hores, Joan Laporta ha considerat l'opció d'oferir Andreas Christensen al Newcastle a canvi de Alexander Isak i una bona suma de diners. El '9' no sortirà de la Premier League per menys de 100 milions, així que el valor que el Barça pugui obtenir pel seu defensor serà clau en aquest acord.

Alexander Isak, qui ha estat un dels davanters més destacats de la Premier League, ha expressat el seu interès a unir-se a l'equip de Flick. No obstant això, l'operació no serà senzilla. Joan Laporta està disposat a oferir Andreas Christensen i 80 milions a canvi d'Isak, un tracte que podria beneficiar ambdues parts.

Un moviment clau per al FC Barcelona

Aquest possible intercanvi podria ser clau per al futur del FC Barcelona. L'arribada d'Alexander Isak oferiria al club una gran alternativa en atac, sobretot de cara al futur. Mentrestant, Andreas Christensen, que no ha aconseguit consolidar-se al Barça, podria trobar un nou repte a la Premier League, cosa que també beneficiaria el club a nivell financer.

Caldrà estar atents als propers moviments, ja que l'operació podria tancar-se en els propers mesos. El que és un fet és que la situació d'Andreas Christensen i l'interès per Alexander Isak estan marcant una de les principals negociacions per al futur proper del FC Barcelona.