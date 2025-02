Confirmat, Deco fa marxa enrere, es queda al Barça, Pedri celebra: 'S'ha g...'

El Barça no ha perdut en tot el 2025, i a més d'aconseguir aixecar la Supercopa d'Espanya, segueix viu en totes les competicions. Un dels responsables d'aquests onze triomfs consecutius és Pedri: el canari s'ha convertit en una peça fonamental en l'esquema de Flick. Pedri torna a ser el Pedri que va enamorar el món en la seva primera temporada com a culer i ara està sent, clarament, el millor de l'equip.

En l'últim partit contra el Sevilla, el canari va generar cinc de les nou ocasions creades, el seu millor registre des que és professional. És per això que Pedri acaba de renovar el seu vincle contractual fins al 2030: se sent feliç i vol seguir. La renovació del '8' era un dels objectius de Deco, que es tradueix en una ferma aposta per un projecte ambiciós on els joves són la cara visible.

Però més enllà de la renovació de Pedri, Deco segueix amb la seva tasca de reforçar la plantilla de cara a la pròxima temporada. En aquest sentit, abans de fitxar, el director esportiu ha assegurat la continuïtat de Ferran Torres. El davanter valencià està fent una molt bona temporada i els seus registres així ho demostren: ja porta 10 gols.

Ferran Torres es queda al Barça

Amb contracte fins al 2027, Ferran Torres està decidit a triomfar amb la samarreta del FC Barcelona i no abaixa els braços en la seva ambició de convertir-se en titular. El seu nom ha sonat amb força per abandonar el club al gener, però Deco està convençut que Ferran pot ser important en aquest equip. Tant és així que Deco ha pres la determinació de fer marxa enrere en els seus plans per fer lloc al '7'.

El Barça vol tornar a ser un equip campió i necessita d'una plantilla àmplia i competitiva per lluitar per tots els títols en joc. Ferran Torres ha demostrat que es pot comptar amb ell, ha aprofitat a la perfecció les oportunitats que li ha atorgat el tècnic. Flick està satisfet amb el seu rendiment i així li ho està demostrant amb la seva confiança: Ferran s'ha guanyat un lloc a la plantilla.

Pedri, encantat amb el de Ferran Torres

Ferran Torres sempre ha volgut triomfar al Barça, i fins i tot en els moments de màxima dificultat, el valencià no ha abaixat mai els braços. Ha seguit lluitant per poder gaudir de la confiança de l'entrenador i demostrar-li que pot comptar amb ell. Ferran Torres ha disputat 25 partits en el que portem de temporada: 938 minuts jugats i 10 gols.

Per la seva banda, Pedri, el seu millor amic al vestidor, celebra el bon moment de l'atacant i la seva continuïtat és motiu d'alegria. Ferran Torres ha fet un pas endavant amb la samarreta del Barça i amb les seves bones actuacions segueix reclamant més minuts. Flick ho sap i es dona per assabentat, el tècnic alemany celebra que pugui disposar d'un davanter de garanties a la banqueta quan l'ocasió ho requereixi.