Anunci oficial, nou 'fitxatge' de Joan Laporta per estrenar el Camp Nou: tot preparat

Joan Laporta continua avançant en la remodelació de l'emblemàtic Camp Nou amb l'objectiu d'oferir una experiència inigualable als seus aficionats. Sota la seva presidència, el club ha establert aliances estratègiques per garantir l'excel·lència en cada detall de l'estadi. I una de les incorporacions més destacades s'ha produït fa escasses hores: així ho ha comunicat el FC Barcelona a través de la seva web.

Les obres per remodelar el Camp Nou avancen a bon ritme i es preveu que la gespa estigui completament instal·lada per a mitjans d'abril d'aquest mateix any 2025. Per complir amb aquest termini, Joan Laporta ha sol·licitat a l'Ajuntament de Barcelona permís per treballar sis dies a la setmana, 24 hores. Aquest esforç busca assegurar que l'equip pugui tornar a l'estadi abans de l'estiu, en concret, al mes de maig, amb una capacitat parcial de 60.000 espectadors.

El nou i renovat Camp Nou inclou l'ampliació de l'aforament a 105.000 espectadors, convertint-lo en l'estadi amb més capacitat d'Europa, fins i tot per davant del Bernabéu. A més, s'hi instal·larà una coberta amb 30.000 metres quadrats de panells solars, contribuint a l'autosuficiència energètica de l'estadi. Joan Laporta està construint una obra faraònica i vol cuidar fins al més mínim detall perquè tot funcioni com cal.

Joan Laporta tanca un nou acord per al Camp Nou

Seguint amb el seu compromís d'oferir instal·lacions de la més alta qualitat, Joan Laporta ha signat un acord amb l'empresa Roca per equipar els banys del Camp Nou. Aquesta col·laboració, que s'estén fins al juny de 2028, assegura que els lavabos de l'estadi combinaran disseny, innovació i sostenibilitat. L'objectiu és proporcionar el màxim confort i la millor higiene als aficionats que visitin el feu culé.

Un pas més cap al somni de Joan Laporta

Aquesta col·laboració amb Roca se suma a altres aliances estratègiques que Joan Laporta ha establert per a la inauguració del Camp Nou. Empreses com Eheim Möbel, Fortinet i TK Elevator també formen part d'aquest ambiciós projecte, aportant la seva experiència i qualitat en diferents àrees de l'estadi.

Joan Laporta no només busca modernitzar les instal·lacions del club, sinó també enfortir el seu vincle amb empreses líders, especialment aquelles amb arrels catalanes. Comptar amb el suport de companyies com Roca reforça el compromís del Barça amb l'excel·lència i la tradició. Assegurant que cada racó del nou Camp Nou estigui a l'altura de les expectatives dels seus seguidors.