Oficial, Julián Álvarez jugarà al Barça: Hi ha un motiu, Laporta no ho pot evitar

Tots esperàvem que la 2024/25 seria la temporada de Kylian Mbappé. Robert Lewandowski ja havia mostrat símptomes de davallada en les acaballes del passat curs i ningú sospitava que pogués recuperar la seva versió més letal. Per això, semblava gairebé taxatiu que el gran davanter de l'any a Espanya seria, sobradament, el francès.

Però res més lluny de la realitat. Tot ha sortit segons el no previst. Ni Mbappé ha acabat de donar la talla del tot ni Lewandowski ha mostrat un nivell propi de la seva edat ni l'Atlètic de Madrid ha passat tan desapercebut. De fet, amb permís del polonès, una de les grans novetats del present curs a LaLiga ha estat el tremendo talent del que ha corroborat disposar Julián Álvarez, la gran aposta colchonera.

Gairebé 70 milions es va gastar l'Atleti en ell l'estiu passat amb ànsia que es convertís en el gran davanter referència que finalment ha acabat sent. I d'això, per descomptat, també se n'han adonat la resta d'equips del futbol espanyol. Per això, segons apunten des d'alguns mitjans, Julián Álvarez podria ser un dels noms que circula pels despatxos del Camp Nou per substituir Robert Lewandowski.

Encara que segueixi a un nivell extraordinari, al polonès li queda un any de contracte i després, ja amb gairebé 39 anys, no es preveu una nova renovació amb el Barça. Per això, serà fonamental trobar un recanvi de garanties que pugui rendir a un nivell semblant i que prometi desenes i desenes de gols. Com ha fet Robert en les seves tres temporades a la Ciutat Comtal.

Les eleccions presidencials, factor clau

És evident que, de primeres, tenint en compte la encara limitada capacitat financera del club culé, sembla complex que el Barça pugui dur a terme un fitxatge d'aquest calibre. L'Atlètic de Madrid ha gastat molt per ell i perceben Julián Álvarez com el seu jugador emblema de cara als pròxims anys. No obstant això, hi ha un petit factor que podria acostar l'Aranya al Barça.

Just l'any en què Lewandowski deixarà de ser blaugrana, l'entitat catalana se sotmetrà a un final de mandat que vindrà acompanyat d'unes eleccions. Joan Laporta, per descomptat, voldrà seguir sent el president del Barça i, com ja és habitual en aquest tipus de processos, cada candidat prometrà un gran fitxatge per convèncer el soci que la seva candidatura és l'òptima per a la prosperitat del club. I la de Laporta podria ser Julián Álvarez. Així ho garanteixen des del Marca.

Això sí, perquè una contractació d'aquest tipus es produeixi, totes les parts han de remar en la mateixa direcció. I a dia d'avui, no resulta senzill assegurar que Julián Álvarez estigui molt per la labor d'acceptar aquest canvi de club. Al cap i a la fi, al Metropolitano ho té tot. Està a gust, les coses li surten bé i a sobre és la referència ofensiva. Té el cel guanyat al bàndol blanc-i-vermell de la capital.