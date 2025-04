Marca 3 gols i enamora Hansi Flick, fitxatge inesperat: '9' de luxe per al Barça

L'arribada de Hansi Flick al Barça ho ha canviat tot, li ha retornat l'orgull a l'equip i a l'afició, ja es parla clarament de triplet. Líder en el campionat de lliga a 4 punts del segon, finalista en Copa i semifinalista en la màxima competició europea. Les encertades decisions del tècnic alemany i els seus mètodes de treball han donat els seus fruits.

Hansi Flick ha sabut treure màxim rendiment de tots els integrants de la plantilla, alguns que estaven més fora que dins estan realitzant una gran temporada. L'exemple més destacat és l'extrem brasiler Raphinha, la seva irregularitat de la passada temporada s'ha convertit en números de Bota d'Or en la present campanya. Ferran Torres és un altre exemple, convertir-lo en el '9' suplent ha estat mèrit de Flick, Ferran ha marcat ja 16 gols a aquestes altures.

Hansi Flick ha apostat clarament pels joves talents de La Masia i la irrupció meteòrica dels Casadó, Cubarsí o Bernal no és casualitat. La recuperació del neerlandès Frenkie De Jong, quan ja se li buscava una sortida, és un altre gran èxit del tècnic alemany. I ara sembla que després de l'eliminatòria davant el Dortmund, Hansi Flick hauria canviat d'objectiu en el fitxatge de la davantera.

El Barça canvia d'objectiu: D'Isak a Guirassy

La direcció esportiva del Barça fa temps que està seguint diverses opcions per reforçar la davantera culer. Robert Lewandowski seguirà una temporada més per contracte però a ningú se li escapa que no serà etern, complirà 37 a l'estiu i se li busca un substitut de garanties. Alexander Isak ha liderat la llista de futuribles i és el perfil idoni amb el qual comptarien Deco i Hansi Flick.

No obstant això, i després de la disputa del partit de tornada a Dortmund de l'eliminatòria de Champions, Flick hauria canviat d'opinió. El Barça va ser derrotat clarament pel Dortmund gràcies a un hat trick del seu ariet guineà Serhou Guirassy. El davanter, amb aquest hat trick, s'ha convertit en el màxim golejador de la competició europea amb 13 gols, convertint-se en la veritable revelació.

Guirassy es postula com a opció en la davantera del Barça

El davanter centre del Dortmund està sent una de les sensacions de la temporada, els seus inicis en el futbol són si més no curiosos. Nascut a França fa 29 anys, Guirassy va començar a jugar a Montargis, una cèntrica comuna francesa, va deixar el futbol un any després perquè no li agradava. Posteriorment, va tornar a jugar en altres equips fins que va fer el salt a la professionalitat i va ser conscient del seu gran potencial.

La carrera de Guirassy s'ha desenvolupat entre França i Alemanya, el Rennes el va fitxar el 2020 per 15M i el guineà va marcar 25 gols en 2 temporades. Va sortir cedit al Stuttgart que el va acabar fitxant definitivament marcant l'any passat 30 gols i classificant l'equip segon a la Bundesliga. El Dortmund va apostar pel seu fitxatge l'estiu passat pagant gairebé 18M, la seva clàusula completa.

Guirassy està trencant rècords golejadors a la Champions, però malgrat el seu gran rendiment, no l'acompanya l'equip, són vuitens a la Bundesliga. Aquesta temporada ha disputat 40 partits marcant 28 gols i repartint 8 assistències, davanter hàbil i difícil de marcar, amb bona definició i imponent gambada. Guirassy ha deixat en Flick una gran impressió i podria entrar en la llista de futuribles culers, el seu preu 70M Euros.