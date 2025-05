El Barça vigila el soci ideal d'Iñigo Martínez: Només ell pot asseure Pau Cubarsí

La solvència defensiva del Barça ha estat clau al llarg de la temporada en els èxits de l'equip i els resultats aconseguits. Gran culpa d'això la té la parella de centrals que han format Iñigo Martínez i Pau Cubarsí. Una barreja que ha donat els seus fruits gràcies a l'experiència del basc i a la qualitat del jove defensor català.

Junts s'han assentat com la millor parella de centrals d'Europa amb un altíssim rendiment que reforça el pla de Hansi Flick. El tècnic alemany va confiar des del primer moment en Iñigo Martínez i Pau Cubarsí, i el temps li està donant la raó. Això sí, encara que el rendiment de tots dos és espectacular, la direcció esportiva no tanca les portes a la incorporació d'un altre central de nivell.

Jonathan Tah no és l'escollit

El futur de Ronald Araújo i Eric García estan a l'aire, i Andreas Christensen té un peu i mig fora del Barça. Davant tal tessitura, el passat mes de gener Deco va deixar apalabrada l'arribada de Jonathan Tah. No obstant això, en les últimes hores tot ha canviat, i donada la passivitat del Barça, Tah ha començat a negociar amb l'Inter de Milà i el Bayern de Munic.

Davant tal escenari, Laporta i Deco han centrat la seva atenció en un altre defensor de màxim nivell. Formaria una gran parella al costat d'Iñigo Martínez i, a més, permetria donar descans a Pau Cubarsí. Parlem, com no, de la sensació de la temporada en el futbol europeu: Dean Huijsen.

Huijsen s'acosta al Barça

Huijsen, central del Bournemouth, va ser fitxat l'estiu passat procedent de la Juventus per 15 milions d'euros, i en pocs mesos s'ha convertit en tota una sensació. L'espigat central d'1.95 té nacionalitat holandesa i espanyola, i està en l'òrbita culé. El seu fitxatge permetria donar descans amb més regularitat a Pau Cubarsí.

Huijsen va aparèixer per sorpresa en la concentració de la Selecció Espanyola per a l'enfrontament entre Holanda i Espanya de la Nations League. La lesió de Pau Cubarsí el va acabar situant en l'equip bona part de l'encontre i va complir amb nota. Una prova que va servir al Barça per apostar pel seu fitxatge.

Aquesta temporada, Huijsen ha disputat 32 partits amb 2.530 minuts de joc efectiu, anotant 2 gols i donant 1 assistència. Bon maneig de pilota, ambidextre, amb facilitat per als desplaçaments en llarg i amb domini del joc aeri: Huijsen ho té tot. Això sí, el seu preu al mercat supera 50 milions, complicant el seu fitxatge pel FC Barcelona.