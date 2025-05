Jana Fernández fa plorar tothom amb la seva petició més especial: 'Desitjant que torni'

El Barça Femení és a les portes de fer història. L'equip blaugrana disputarà la seva cinquena final consecutiva de la Champions League el pròxim 24 de maig a Lisboa, aquesta vegada davant l'Arsenal.

Amb tres títols europeus ja a les seves vitrines, les culers somien amb aixecar la seva quarta copa. Enmig d'aquest gran moment col·lectiu, hi ha històries personals que brillen amb llum pròpia. Una d'elles és la de Jana Fernández.

Jana, joventut amb pes al vestidor

Jana Fernández és una de les jugadores més joves del Barça, però ja ha demostrat estar a l'altura del repte. Sota la direcció de Pere Romeu, ha guanyat protagonisme aquesta temporada. Amb només 22 anys, s'ha consolidat com una peça important en la defensa, aportant solidesa, maduresa i un compromís que no passen desapercebuts.

És habitual veure-la compartint vestidor i amistat amb altres joves promeses com Vicky López, Salma Paralluelo, Kika Nazareth o Ona Batlle. A més, fora del camp, Jana mostra una personalitat propera, divertida i molt estimada per les seves companyes.

Una entrevista carregada d'emoció

Recentment, el diari Sport va entrevistar Jana per repassar la seva gran temporada. No obstant això, el que semblava una xerrada futbolística es va convertir en un moment molt especial. El mitjà li va preparar una sorpresa que la va desarmar completament: un vídeo emotiu de la seva gran amiga Bruna Vilamala.

Bruna, cedida aquesta temporada al Brighton & Hove Albion Women, no només va ser la seva companya d'equip, també és la seva confident i la seva germana dins del futbol. Al vídeo, Bruna li deia:

“Estic súpercontenta del moment que estàs vivint... espero que gaudeixis moltíssim d'això, perquè només tu i els qui t'hem vist de prop sabem tot el que has treballat. Et trobo molt a faltar.”

“La trobo a faltar cada dia”

La reacció de Jana va ser immediata. Amb la veu entretallada, no va poder ocultar el que sentia:

“A la Bruna la trobo a faltar cada dia. És com la meva germana en el futbol. Ens ha tocat viure-ho tot juntes i he tingut molta sort de tenir-la al meu costat fins aquest any.”

Encara que ara estiguin en països diferents, la seva connexió segueix intacta. Parlen sovint, es visiten quan poden, com ha mostrat Jana a les xarxes socials, i es continuen donant suport en tot moment. Però Jana no amaga el que més desitja: “Desitjant que torni al Barça.”

Un desig que batega fort

El club encara ha de decidir què passarà amb Bruna després de la seva cessió. Però si hi ha alguna cosa clara és que el seu retorn seria una gran notícia per a Jana i per a l'afició. Perquè en el futbol, a més dels títols, també importen els llaços que es formen entre els qui ho donen tot al camp.

I poques coses emocionen tant com veure dues amigues retrobar-se on més felices han estat: vestint la samarreta del Barça.