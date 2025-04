Tots recordem el que va succeir al Metropolitano fa algunes setmanes. Real Madrid i Atlètic van protagonitzar una eliminatòria tremendament igualada que es va decidir des dels onze metres després de l'error de Julián Álvarez. El '19' de l'Atleti va anotar el seu llançament, però l'àrbitre polonès, Szymon Marciniak, assistit pel seu ajudant al VAR, Tomasz Kwiatkowski, va decidir anul·lar-lo per, suposadament, tocar dues vegades l'esfèric.

La polèmica es va desfermar ràpidament, ja que en cap de les preses ofertes per la UEFA es veu clarament a Julián Álvarez cometre tal infracció. És cert que s'intueix, però la naturalesa del VAR no hauria de permetre l'ús d'aquesta eina en accions tan dubtoses. No obstant això, malgrat les queixes de l'afició colchonera, la decisió va ser ferma i va condemnar els locals a l'eliminació.

Dies després, diversos mitjans van informar que el vídeo mostrat per la UEFA per justificar la seva decisió estava manipulat. Diversos experts van coincidir en la seva anàlisi, cosa que ha provocat un seguit de rumors. I, per acabar-ho d'adobar, ara l'organisme europeu ha decidit castigar l'àrbitre de VAR d'aquell partit, reforçant la hipòtesi que el penal de Julián Álvarez hauria d'haver pujat al marcador.

Oficial, es confirma el robatori, la UEFA castiga l'àrbitre del penal de Julián Álvarez

Com dèiem, Szymon Marciniak va ser l'encarregat de dirigir l'Atlètic-Real Madrid de Champions League juntament amb el seu inestimable ajudant, Tomasz Kwiatkowski. Sempre que el polonès ha arbitrat a Europa ho ha fet al costat del seu compatriota. No obstant això, després de la polèmica amb el penal de Julián Álvarez, la UEFA l'ha enviat a la nevera.

Aquest mateix dijous, Szymon Marciniak serà l'encarregat de xiular el partit de Europa League entre Eintracht Frankfurt i el Tottenham. Això sí, ho farà sense Tomasz Kwiatkowski. L'assistent del VAR ha estat enviat a la nevera i el seu lloc l'ocuparà l'espanyol Alejandro Hernández Hernández.

Sens dubte, la decisió de la UEFA no fa més que reforçar la idea que alguna cosa estranya va passar en el penal de Julián. Szymon Marciniak va confessar dies després que va ser ell qui va avisar al VAR del possible doble toc. No obstant això, la UEFA ha decidit castigar només Tomasz Kwiatkowski, trencant així una dupla que actuava junta des d'abans del passat Mundial celebrat a Qatar el 2022.

De moment, ni l'Atlètic com a institució, ni Julián Álvarez a títol personal, han comentat la notícia. Veurem quina repercussió té en els pròxims dies.