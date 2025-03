Oficial, Joan Laporta activa una palanca gràcies a l'Atlètic de Madrid: 'Pagaran 20M€'

El Barça, liderat per Joan Laporta als despatxos, continua treballant per poder obtenir nous ingressos que permetin reforçar la primera plantilla de Hansi Flick. Fa alguns estius, el Barça ja va posar en marxa diverses palanques per poder obtenir ingressos a curt termini per fitxar i, en aquesta ocasió, Joan Laporta ho ha tornat a fer. El Barça, gràcies a l'Atlètic de Madrid, que jugarà el Mundial de Clubs a l'estiu, ha aconseguit activar una nova palanca per valor de 20M€ que permetrà fitxar durant el mercat.

El Barça està necessitat econòmicament i, per tant, necessita ser més espavilat que mai si vol fitxar durant el mercat de fitxatges d'estiu. És, precisament, el que està fent Joan Laporta, que ja ha tancat una nova palanca amb l'ajuda indirecta de l'Atlètic de Madrid. L'equip matalasser jugarà el Mundial de Clubs i, per tant, el Barça, que s'ha quedat fora, podrà tancar una gira per Àsia que ja està confirmada per diferents fonts.

Segons ha avançat el 'Barça Reservat' de Catalunya Ràdio, el Barça treballa per tancar, de manera definitiva, una gira d'estiu per Àsia: de moment hi ha dos partits tancats. Aquests dos enfrontaments, els quals el Barça disputarà contra 2 equips de Corea del Sud, permetran que el Barça de Joan Laporta ingressi 10 milions d'euros nets.

La idea del club és afegir dos partits més a la gira, possiblement contra grans europeus com el Manchester United, perquè la quantitat de la gira ascendeixi als 20M€. El Barça, que es va quedar sense jugar el Mundial de Clubs per culpa de l'Atlètic de Madrid, ja ha activat aquesta nova palanca que permetrà fitxar i sobretot inscriure.