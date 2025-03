Notícia inesperada! El Barça descarta Jonathan Tah: 'Hi ha 2 motius de pes'

Jonathan Tah s'ha convertit en un dels millors centrals de la Bundesliga gràcies al seu poder físic i la seva intel·ligència tàctica. El defensor porta 10 anys vestint la samarreta del Bayer Leverkusen i al llarg de tot aquest temps ha rebut diverses ofertes. Tot i així, s'ha mantingut fidel als seus principis i ha volgut quedar-se al seu actual equip, on és el capità.

No obstant això, en la vida res és etern i el contracte de Jonathan Tah venç aquest mateix estiu. En aquest sentit, tot apuntava que fitxaria pel Barça: Deco ha tingut bastants acostaments i, en principi, les converses han estat positives. Ara bé, per sorpresa de tothom, la seva arribada s'ha torçat per dos motius de pes que han fet que això succeeixi.

Jonathan Tah s'allunya del Barça

Jonathan Tah és un central de garanties, robust i amb l'experiència necessària per guiar els joves. És un defensa que qualsevol equip voldria tenir a les seves files, ja que a més de transmetre seguretat, és un líder nat. De fet, el Barça estava molt interessat en ell, a més de perquè arribava a cost 0, per aquestes característiques.

El Barça està ressorgint a poc a poc dels seus problemes financers i la realitat és que els de la Ciutat Comtal ja comencen a veure la llum al final del túnel. Les renovacions de molts dels joves talents de la plantilla demostren que el Fair Play financer ha millorat. Però, curiosament, un dels dos motius que ha frustrat el fitxatge de Jonathan Tah té a veure amb aquest tema.

Segons informen fonts properes al Barça molt contrastades, la renovació de Ronald Araújo i el bon nivell d'Eric García han provocat que Jonathan Tah ja no sigui necessari. Sense espai a la defensa, la incorporació de Tah sembla més un caprici que una necessitat. Aquestes dues raons han portat a Deco, qui ja tenia pràcticament tancat el central alemany, a cancel·lar-ho tot.

Jonathan Tah ja coneix la decisió del Barça

Jonathan Tah té un valor de mercat de 30 milions d'euros, però marxarà del Bayer Leverkusen a cost zero. Deco es va reunir amb els seus agents fa un mes per veure si era viable i, evidentment, ho era. El central veu el Barça com una gran opció, però no serà possible.

L'única possibilitat que Jonathan Tah fitxi pel Barça passa per la sortida de Ronald Araújo en el pròxim mercat. Tenint en compte que el projecte és ambiciós i que acaba de renovar, és poc probable que l'uruguaià marxi. Eric García, per la seva banda, també sembla complicat que pugui anar-se'n, ja que Flick valora molt positivament la seva polivalència.