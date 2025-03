El PSG ofereix 100M i Florentino Pérez accepta: Luis Enrique vol a 2 del Reial Madrid

El Real Madrid viu un moment de reflexió. Florentino Pérez sap que, de cara al pròxim mercat, és necessari dur a terme una revolució al centre del camp i a la defensa. L'objectiu principal és reforçar la rereguarda, però també es busca un centrecampista que aporti frescor i qualitat al mig del camp.

Tanmateix, malgrat que la necessitat de fitxar és evident, Florentino Pérez també pensa en les sortides. Hi ha diversos jugadors com Jesús Vallejo que se n'aniran sí o sí, però també n'hi ha d'altres amb els quals hi ha més dubtes. En aquest sentit, amb la intenció de millorar la seva plantilla, el PSG de Luis Enrique està molt atent a dos talents que podrien sortir del club blanc.

L'interès del PSG en Raúl Asencio i Aurélien Tchouaméni

Luis Enrique té en ment dos talents del Real Madrid que podrien ser prescindibles. Un d'ells és Raúl Asencio, qui ha demostrat la seva qualitat i capacitat per liderar la defensa del Madrid. Tot i ser un jugador sense experiència, Asencio ha assumit un paper important en els partits més complicats i el seu rendiment ha estat excel·lent.

D'altra banda, el PSG ha posat la seva mirada en Aurélien Tchouaméni. El centrecampista francès va arribar al Real Madrid amb grans expectatives, però ha tingut alts i baixos en la seva adaptació. Tanmateix, en els últims mesos ha mostrat un rendiment molt més sòlid, guanyant-se l'interès de Luis Enrique.

El PSG podria pagar 100 milions

El PSG no ha dubtat a mostrar el seu interès per ambdós futbolistes. A més, segons apunten des de 'Defensa Central', el club parisenc estaria disposat a invertir 100 milions d'euros per signar Raúl Asencio i Aurélien Tchouaméni.

Aquesta proposta posa el Real Madrid en una situació incòmoda, ja que Florentino Pérez haurà de prendre una decisió transcendental per al futur del club blanc. Tanmateix, no seria estrany que optés per donar sortida a ambdós, ja que cap d'ells és un pilar bàsic del vestidor madridista. Raúl Asencio té molt futur per davant, però ha rebutjat la primera oferta de renovació del club; mentre que Tchouaméni no acaba de convèncer.

El futur de Raúl Asencio i Aurélien Tchouaméni, en l'aire

Amb el PSG disposat a realitzar una gran inversió per Raúl Asencio i Aurélien Tchouaméni, el futur d'ambdós jugadors al Real Madrid podria estar en joc.

Si bé no s'espera que el club blanc els deixi anar sense més, la proposta del PSG podria alterar els plans de Florentino Pérez. D'aquesta manera, el president blanc haurà de prendre una decisió, mentre Luis Enrique continua buscant altres possibles alternatives per enfortir la seva plantilla.