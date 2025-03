Desvelen la reunió secreta de Joan Laporta i Jorge Mendes a Lisboa: el motiu espanta

El passat dimecres, coincidint amb l'enfrontament entre el Barça i el Benfica a Lisboa, es va produir una reunió d'alt nivell que podria influir en el futur del club català. Joan Laporta, president del FC Barcelona, i Jorge Mendes, reconegut agent, es van trobar a la capital portuguesa per tractar un assumpte de màxima rellevància per al futur de l'entitat.

Joan Laporta i Jorge Mendes s'entenen

Joan Laporta i Jorge Mendes mantenen una relació professional sòlida des de fa anys. El representant portuguès ha estat peça clau en diverses negociacions que han beneficiat al Barça. Entre els seus clients més destacats es troben joves talents com Balde, Ansu Fati i Lamine Yamal, jugadors que formen part del present i del futur del quadre culé.

En aquest sentit, el bon enteniment entre Joan Laporta i Jorge Mendes ha facilitat diversos acords que han enfortit el vestidor del Barça. Aquesta col·laboració ha estat fonamental per assegurar la continuïtat de promeses que apunten a convertir-se en referents mundials. I ara, després de la seva trobada a Lisboa, aquesta relació cobra més sentit que mai.

El focus està posat en Lamine Yamal

El motiu de la trobada entre Joan Laporta i Jorge Mendes a Lisboa va ser abordar el futur de Lamine Yamal, la gran perla de La Masia. Amb tan sols 17 anys, Lamine ha demostrat un talent excepcional, guanyant-se un lloc en el primer equip i en la Selecció Espanyola. La seva habilitat i desimboltura al camp han despertat l'interès de diversos clubs europeus, cosa que genera preocupació entre els aficionats culés.

No obstant això, lluny de tractar-se d'una possible sortida, la junta va tenir com a objectiu principal la renovació del jove davanter. Tant Joan Laporta com Jorge Mendes, representant a Lamine Yamal, busquen estendre el seu vincle contractual més enllà de 2026. I sembla que no hi haurà problemes perquè es compleixi el desig d'ambdós, ja que l'acord entre ambdues parts és total: Lamine seguirà al Barça durant molts anys.

Jorge Mendes confirma la renovació de Lamine Yamal

A la capital portuguesa, Jorge Mendes va ser molt clar a l'afirmar que la renovació de Lamine Yamal és un fet, i que es farà efectiva quan compleixi els 18 anys. L'agent va destacar que les negociacions estan ben encaminades i que no hi ha dubtes sobre la continuïtat del jugador al Barça. Aquestes declaracions han portat tranquil·litat a l'afició, que veu en Yamal una futura estrella del futbol mundial.

Per la seva banda, el mateix Lamine Yamal ha expressat en diverses ocasions el seu desig de romandre al Barça. En entrevistes recents ha manifestat el seu compromís amb el club i la seva intenció de convertir-se en una llegenda culé. Aquestes paraules reflecteixen la seva gratitud cap a l'entitat que li ha brindat l'oportunitat de desenvolupar-se com a professional.