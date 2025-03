Penedit, Deco recula, el vol lluny del Barça: 'Joan Laporta es quedarà sense...'

La direcció esportiva encapçalada per Deco treballa sense descans en el seu objectiu de reforçar la plantilla de cara a la pròxima temporada. Deco i Joan Laporta tenen una molt bona relació i solen treballar en equip en la planificació de la plantilla. Precisament, va ser Joan Laporta qui va acabar fitxant el portuguès Deco a l'agost de 2023 per al lloc de director esportiu del club.

Normalment, solen coincidir en les decisions a prendre, però en aquest cas, les diferències d'opinió són significatives, per no dir insalvables. Tots dos són conscients de la necessitat de reforçar la davantera de l'equip, tenint en compte que si es lesiona algun integrant del trident, no hi ha substitut. Tant Raphinha com Lamine Yamal o Lewandowski són intocables per a Flick i només Ferran Torres és l'alternativa si algun dels anteriors es lesiona.

Tanmateix, Ferran, encara que el seu rendiment aquesta temporada és satisfactori, està lluny del nivell dels tres titulars. Laporta i Deco coincideixen en la posició a reforçar però sorgeixen les diferències quan es tracta del jugador a fitxar. Estem parlant de Neymar, el president Laporta estaria encantat de tornar a comptar amb el brasiler però Deco s'oposa categòricament al seu retorn.

Deco li tanca definitivament les portes a Neymar

Encara que el president Laporta ha manifestat en diverses ocasions que estaria encantat de tornar a comptar amb l'extrem carioca, això no succeirà. Laporta hauria parlat amb Neymar i li hauria exigit, per al seu retorn, que no es lesioni, jugar a bon nivell i ser capaç de marcar, mínim 15 gols. Evidentment, el brasiler no pot prometre res de les condicions imposades tenint en compte que encara s'està recuperant d'una lesió.

Per la seva banda, Deco ja va parlar a l'estiu d'un possible retorn del brasiler i va ser taxatiu en tancar-li la porta. Deco va afirmar: 'Neymar va ser un fenomen que va passar per aquí, va fer el que va fer, va guanyar el que va guanyar'. Deco creu que ja no és el moment de pensar en el retorn del brasiler al Barça, difícilment la història es repeteix.

La situació actual de Neymar

El jugador brasiler va patir una greu lesió en un dels seus genolls a l'octubre de 2023 i va estar fora de la competició durant un llarg període de temps. Després del seu decebedor pas per l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita, Neymar de 33 anys va decidir tornar al Brasil i fitxar pel Santos, club que el va veure néixer futbolísticament. Des del seu retorn al Brasil, ha disputat tots els partits disputats pel Santos i assegura que cada vegada se sent millor físicament.

Neymar ha renascut al Santos i ha tornat a rebre la trucada de la selecció canarinha per disputar dos partits de la classificació mundialista. El seleccionador brasiler va afirmar en roda de premsa que ningú pot prescindir d'un jugador com Neymar, fins i tot en el seu moment de recuperació. El davanter no juga un partit amb la seva selecció des d'octubre de 2023 quan va patir la ruptura del lligament creuat anterior en partit de classificació pel Mundial 2026.