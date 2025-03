El Barça Femení deixa escapar un fitxatge top per formar trident amb Alexia i Aitana

El Barça Femení ja està planificant la pròxima temporada. A pesar de la situació econòmica del club, l'equip segueix amb la intenció de reforçar-se per mantenir-se com el millor del món. L'aposta segueix sent clara: talent de la pedrera i fitxatges estratègics.

Laia Aleixandri, el retorn somiat

Un dels noms que més sonen per reforçar l'equip és el de Laia Aleixandri. La defensa del Manchester City acaba contracte a final de temporada i el seu retorn al Barça sembla cada cop més factible.

Formada a La Masia, Aleixandri va deixar el club per créixer a l'Atlètic de Madrid i, posteriorment, al City. Ara, amb experiència i maduresa, podria tornar per aportar solidesa a la defensa blaugrana. La seva polivalència, podent jugar de central o lateral, la converteix en una opció molt interessant per a Pere Romeu.

Klara Bühl s'allunya del Barça

El gran cop inesperat en la planificació culé ha estat la situació de Klara Bühl. La internacional alemanya era una de les jugadores que el Barça tenia en el seu radar per reforçar l'equip i acompanyar a Alexia Putellas i Aitana Bonmatí.

Bühl, que acaba contracte amb el Bayern de Munic, semblava una opció real per a l'equip blaugrana. No obstant això, segons informa Sport Bild, la futbolista ha assolit un acord verbal amb el club alemany per renovar el seu contracte. A falta de signatura, tot indica que continuarà a la Bundesliga.

Una oportunitat perduda

El fitxatge de Bühl hauria estat clau per reforçar la medul·lar culé després de la greu lesió de Keira Walsh. L'alemanya encaixava a la perfecció en l'esquema del Barça, aportant qualitat, visió de joc i arribada a l'àrea. La seva presència juntament amb Alexia i Aitana hauria format un trident de somni al centre del camp.

Amb la seva renovació al Bayern, el Barça perd una peça de luxe, però segueix en la recerca de jugadores que reforcin la plantilla sense comprometre l'economia del club.

Quines alternatives té el Barça?

A pesar del revés amb Bühl, el club segueix explorant el mercat. Hi ha altres opcions disponibles que podrien complir un rol similar. A més, la pedrera blaugrana segueix sent una font inesgotable de talent, amb joves que podrien fer el salt al primer equip.

L'objectiu segueix sent clar: mantenir el domini a Europa i seguir conquerint títols. Per a això, la direcció esportiva haurà de moure's amb intel·ligència al mercat. La pregunta és clara, arribarà un altre fitxatge estrella o apostaran per la pedrera?