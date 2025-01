Valencia y Barça se verán las caras en los cuartos de final de la Copa del Rey, pero también deberán reunirse durante este mercado de fichajes, pues tienen negocios pendientes. Según ha confirmado 'e-Notícies', el Valencia, que lucha por seguir en Primera División, ha cerrado el fichaje de uno de los mejores socios de Pedri y Gavi en el Barça. Nadie se lo esperaba, pero el Valencia ya cierra un fichaje clave, también para lograr competir de tú a tú con el Barça en la Copa del Rey.

Adiós al Barça, fichaje cerrado para ganar en la Copa del Rey: el Valencia ficha al mejor socio de Pedri y Gavi

Oficial, se va al Valencia para eliminar al Barça en Copa del Rey: 'Pedri y Gavi...'

Este futbolista comparte posición con Pedri y Gavi, aunque tiene muchos menos minutos que los anteriormente mencionados. Hablamos, más concretamente, de Pablo Torre, quien, salvo sorpresa, se irá cedido al Valencia, próximo rival del Barça en la Copa del Rey. Torre quiere tener más minutos y estaría dispuesto a hacer las maletas para jugar en Valencia: el fichaje a modo de cesión simple está preparado, muy pronto podría ser oficial.