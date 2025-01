Pep Guardiola es torna boig i ofereix 100 milions al Barça: 'Vull a...'

Pep Guardiola travessa un dels moments més difícils de la seva vida. A nivell personal, després de més de trenta anys de relació amb la seva dona, Cristina Serra, la història d'amor entre ambdós s'ha acabat i està en procés de divorci. Però a més, a nivell esportiu la situació tampoc és molt millor, ja que el Manchester City ve d'atravessar una crisi sense precedents.

Està clar que Pep Guardiola sempre ha donat el màxim en tots els seus treballs i gairebé sempre ha obtingut bons resultats. Tanmateix, en el futbol i en la vida també hi ha èpoques de baixada, i el tècnic català està travessant una etapa realment dolorosa. Malgrat això, no es rendeix i vol tornar al Manchester City el suport que li han mostrat aquests últims mesos, quan el seu nom va començar a ser qüestionat pels aficionats.

Recordem que Pep Guardiola acaba de renovar fins al 2027, el que ha pogut suposar el final del seu matrimoni, però que també li assegura liderar el projecte esportiu del City. Una decisió que segur que no ha estat gens fàcil i que pot afectar directament al FC Barcelona. I és que el bo de Pep està disposat a oferir 100 milions d'euros per endur-se un crack del Barça.

Pep Guardiola, 100 milions i el Barça

El Manchester City està en evident procés de reconstrucció després d'un inici de temporada del més complicat. Les derrotes van començar a acumular-se en el caseller de l'equip anglès i Pep Guardiola no era capaç de trobar la tecla. Tanmateix, a base de qualitat, treball i sacrifici els anglesos han aconseguit refer-se i aturar la sagnia amb el Liverpool, líder de la Premier League, que està a 12 punts.

Ara bé, malgrat els esforços del City, guanyar el campionat amb aquesta distància és missió impossible, així que Pep Guardiola ja està centrat en la següent campanya. Per millorar la seva plantilla i no tornar a viure un episodi com el que li ha tocat superar aquest curs, el tècnic català s'ha fixat en un crack del Barça. En concret, en una peça del trident ofensiu dels catalans per la qual podria pagar fins a 100 milions.

I és que Pep Guardiola estaria encantat de poder comptar amb Raphinha en el Manchester City. El '11' del Barça travessa el seu moment més dolç des que va aterrar a la Ciutat Comtal i ja suma 20 gols i 11 assistències en només 29 partits. Un rendiment influent que ha servit per cridar l'atenció de diversos equips, entre els quals es troba el City de Pep.

Pep Guardiola vol Raphinha

El Manchester City ja ha començat a construir el seu nou projecte amb diversos fitxatges. Vitor Reis, Abdukodir Khusanov i Omar Marmoush són els tres primers reforços que ha demanat Pep Guardiola. I Raphinha, a canvi de 100 milions, podria ser el quart.

És cert que, en el cas del brasiler, la seva arribada està prevista per al pròxim estiu, però la cúpula del Barça, coneixedora de l'interès de Pep Guardiola, ja ha respost. En concret, Laporta i Deco han deixat molt clar que Raphinha no es toca. Aràbia ja va oferir una quantitat similar a la que pot oferir el Manchester City i la resposta va ser negativa, així que només la petició de traspàs del '11' permetria la seva sortida.

De moment, Raphinha és feliç al Barça i no pensa en sortir. Ha trobat el seu lloc al vestidor culer i és molt respectat per tots, a més de ser intocable per Flick. Per tant, sembla complicat que Pep Guardiola s'endugui el gat a l'aigua, fins i tot encara que vingui amb 100 milions d'euros.