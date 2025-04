Raphinha, extrem esquerre titular del Barça, podria perdre protagonisme en les pròximes jornades, sobretot de LaLiga EA Sports, ja que Hansi Flick prepara un nou trident ja confirmat. Tot i que és cert que la temporada de Raphinha està sent espectacular, superant totes les expectatives, el brasiler està una mica fatigat i Hansi Flick prepara canvis sorprenents i una mica inesperats. De fet, Hansi Flick ja està entrenant amb un nou trident no vist abans i, per desgràcia per a Raphinha, el brasiler no està entre els 3 escollits de l'entrenador alemany.

El Barça arriba viu en totes les competicions, per la qual cosa Hansi Flick haurà de començar a gestionar més i millor el minutatge dels seus, una mica carregats pel poblat calendari. Un dels jugadors que arriba més cansat és Raphinha, qui pràcticament ho ha jugat tot tant amb el Barça com amb la Selecció Brasilera. Hansi Flick ho sap i, en certa manera, ja es prepara per 'deixar de banda' Raphinha, que perdrà protagonisme en aquestes pròximes jornades de LaLiga EA Sports.

El Barça i, sobretot, Hansi Flick, considera que el primer equip culer té eines suficients per competir a Espanya, per la qual cosa s'està treballant per donar descans a Raphinha. De fet, en la prèvia del partit de LaLiga EA Sports contra el Betis d'aquest divendres, Hansi Flick s'ha despistat i ha deixat clares evidències dels seus experiments. Hansi Flick prepara canvis i ja té un trident llest: mai vist abans i sense Raphinha, que serà el gran oblidat per Hansi Flick.

Oficial, Hansi Flick s'oblida de Raphinha, nou trident ja confirmat al Barça

Hansi Flick ha realitzat les últimes proves davant dues setmanes que apunten a ser crucials per a les aspiracions de l'equip culer, que ja està classificat per a la final de Copa. En l'entrenament d'aquest divendres, previ al partit de LaLiga EA Sports contra el Betis, Hansi Flick ha revelat un dels seus experiments: nou trident ofensiu sense el brasiler Raphinha.

El Barça de Hansi Flick afronta 4 partits en 10 dies, per la qual cosa les rotacions en l'equip culer hauran d'accentuar-se de manera considerable. Un dels grans damnificats serà, com expliquem, Raphinha, que apunta a ser suplent en el partit d'aquest dissabte (21 hores) contra el Betis al Estadi Olímpic de Montjuïc. De fet, Hansi Flick s'ha despistat i ha revelat que el Barça ja treballa amb un nou trident confirmat.

Flick ha dissenyat un equip 'provisional' durant l'entrenament, en un 'partidet' en què ha destacat l'aparició de Ferran Torres en atac, juntament amb Lewandowski i Lamine Yamal. Aquest podria ser el trident ofensiu del Barça contra el Betis: descansaria Raphinha, que va acabar molt cansat després de disputar els 90 minuts en Copa del Rei davant l'Atlètic de Madrid. Segons ha explicat 'Relevo', Flick treballa amb la presència de Ferran Torres i de Robert Lewandowski en atac, una cosa que, fins al moment, no s'ha donat mai en partit oficial.