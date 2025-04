El fitxatge preferit del Barça ho deixa molt clar: no vol ser suplent de Szczesny

Szczesny ha estat una de les alegries més grans del Barça aquests últims mesos juntament amb el fitxatge de Hansi. El porter va arribar amb la idea de ser suplent, però la situació ha anat canviant i s'ha assentat en l'11 titular. De fet, l'afició aprecia molt el seu porter i tot apunta que es quedarà un any més.

El Barça ha aconseguit sortir del mal camí en què estava i el club està reflotant amb una rapidesa digna d'estudi. Han començat a arribar reforços de qualitat i a poc a poc Flick ha construït un projecte molt competitiu. Ara, una de les promeses de la porteria podria arribar al conjunt català, però no amb el polonès en el conjunt.

Szczesny i la seva situació actual

Szczesny ha donat molt de què parlar des que va arribar al Barça, tant pel seu rendiment com per les seves condicions. La realitat és que no exigia res, però s'ha trobat amb la glòria de poder ser el primer porter del conjunt català. Els de la Ciutat Comtal no han perdut cap encontre el 2025 i tot apunta que seguiran en la mateixa dinàmica.

El Barça s'ha recuperat dels seus problemes econòmics i els catalans tornen a ser feliços després de diversos anys. A més dels problemes econòmics, el projecte esportiu no acabava d'enlairar-se i no s'estaven assolint els objectius. Actualment, els canterans estan sent clau en l'equip i el balanç amb veterans és realment bo.

Un exemple és el cas de Szczesny, que en principi tan sols havia d'estar fins a finals d'aquesta temporada. Finalment, tot apunta que es quedarà per un any més, cosa que perjudicaria el fitxatge d'una jove promesa. El porter amb projecció del qual estem parlant no vol estar a l'ombra i només acceptarà un rol protagonista.

El relleu de Szczesny

Szczesny és un gran porter, però la seva edat és significativa i cal recordar que ha tornat de la retirada. El porter del qual estem parlant és Mio Backhaus, que va tornar fa un any al Warder Bremen. Després d'un any al Volendam, l'alemany va tornar al seu club amb l'esperança d'obtenir minuts.

La realitat és que no ho ha aconseguit i està a la recerca de la possibilitat de tenir un paper important. El Barça està molt interessat, però Mio Backhaus no acceptarà estar per darrere de Szczesny.