José Luis Munuera Montero, més conegut com Munuera Montero, ha estat un dels grans protagonistes de l'actualitat després del duel de Copa del Rei entre Atlètic i Barça. L'àrbitre de Jaén, que porta diverses temporades xiulant a Primera Divisió, no va estar gens encertat i va perdre el control del duel en reiterades ocasions, la qual cosa ha generat greus conseqüències. El CTA considera que Munuera Montero es va equivocar en diverses jugades polèmiques, però la més clara va ser la que va protagonitzar Azpilicueta, jugador de l'Atlètic de Madrid que hauria d'haver estat expulsat.

Després de la polèmica, el Barça va esclatar de portes endins contra Munuera Montero i el col·legiat de la RFEF rebrà un sever càstig que ja ha estat confirmat. De fet, dit càstig ja s'ha fet oficial en 'petit comité', encara que el propi col·legiat del partit entre Atlètic de Madrid i FC Barcelona ja ho sap de sobres.

No sol passar que el VAR cridi al col·legiat principal per revisar una decisió arbitral i aquest segon es mantingui en el seu criteri. És el que va succeir amb Martínez Munuera, àrbitre a la sala VOR, i Munuera Montero, àrbitre principal que va xiular l'Atlètic de Madrid-Barça de Copa del Rei disputat al Metropolitano. El VAR va avisar Munuera Montero d'una possible targeta vermella clara i el col·legiat de Jaén es va mantenir en el seu criteri: no va expulsar César Azpilicueta, una cosa totalment incomprensible.

Última hora oficial: Munuera Montero rep un càstig després de l'Atlètic-Barça de Copa

De fet, aquesta actuació de Munuera Montero li generarà problemes de cara a pròxims encontres. Segons ha informat la 'Cadena SER', Munuera Montero no xiularà la final de Copa del Rei entre Barça i Reial Madrid, que tindrà lloc a la Cartuja de Sevilla aquest mes. Munuera Montero estava entre els candidats, però, després de la seva actuació en el duel entre Barça i Atlètic de Madrid, l'andalús no serà l'encarregat de xiular el Clàssic de Copa.

Segons la mateixa 'Cadena SER', l'encarregat de xiular el Clàssic de Copa del Rei a Sevilla serà César Soto Grado, col·legiat riojà que tampoc agrada gens a Can Barça. Soto Grado, de 44 anys i amb múltiples temporades a Primera Divisió, xiularia dita final i seria el gran elegit pel CTA, encara liderat per Medina Cantalejo.

Munuera Montero no estarà a la final de Sevilla i el seu lloc l'ocuparà César Soto Grado, col·legiat que xiularà un altre Clàssic més, en aquesta ocasió de Copa del Rei.