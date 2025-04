Ni Isco ni Antony, Joan Laporta somia amb un altre fitxatge del Betis: clàusula de 35 M

Joan Laporta té molts fronts oberts, d'una banda la gestió habitual d'un club de màxim nivell que requereix tota la seva atenció. D'altra banda, les sorpreses al Barça són habituals i el president ha de fer front a les mateixes donant la cara en aquestes situacions. L'última, ha estat aquesta mateixa setmana quan va aparèixer en un acte públic per defensar el Barça de Javier Tebas i la seva intenció de desestabilitzar el club blaugrana.

Joan Laporta no només és la cara visible del club sinó que també juga un paper decisiu en les decisions esportives. Les entrades i sortides han de comptar amb la seva aprovació, i en aquest sentit, la direcció esportiva ja treballa en un fitxatge del Betis. No es tracta de cap futbolista consagrat com podria ser Isco o Antony, sinó d'una jove promesa bètica.

Joan Laporta està realment encandilat amb la jove promesa del Betis i de la qualitat que ha demostrat en les seves actuacions aquesta temporada. Es tracta de Jesús Rodríguez, un jove extrem de 19 anys la clàusula del qual està establerta en 35M. L'andalús meravella a propis i estranys pel seu desvergonyiment, qualitat i capacitat de desequilibri davant defenses rivals.

Jesús Rodríguez, perfil de jugador

Afermat ja a les ordres de Manuel Pellegrini, el jove extrem verd-i-blanc es posiciona ja en l'agenda de futuribles d'altres clubs. Jesús Rodríguez té contracte en vigor fins al 2029 amb una clàusula que el Betis ha fixat en els 35M. El club verd-i-blanc no té intenció de fer canvis en aquest sentit, considera una xifra prou alta per dissuadir els seus admiradors.

No obstant això, si el futbolista continua ratllant al nivell que ho ha fet fins ara, alguns clubs poden considerar que pagar aquesta clàusula pot resultar rendible. El jugador verd-i-blanc és molt polivalent, podent jugar com a interior, extrem o fins i tot de fals '9'. Jesús Rodríguez ja ha estat comparat amb la llegenda de Joaquín per la seva habilitat amb la pilota i la seva capacitat de regat.

Deco el té en la seva agenda

El Barça continua buscant joves talents que puguin reforçar el seu projecte a mitjà i llarg termini. En aquesta ocasió, ha posat el seu focus en Jesús Rodríguez, la nova perla del Betis, la sorpresa de la temporada en l'equip de Pellegrini ha cridat l'atenció de Deco. Per al portuguès, el jove extrem seria una aposta interessant per reforçar la línia ofensiva de l'equip.

Deco veu en el jove atacant una aposta de futur, la seva joventut i relatiu baix cost, el converteixen en una inversió interessant. No obstant això i tenint en compte l'economia del Barça, la seva incorporació està subjecta a possibles sortides que es puguin donar a l'estiu. Actualment, el club blaugrana no pot permetre's fitxar sense haver venut abans.