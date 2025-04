De ser el millor de l'Atlétic de Madrid a fitxar pel Barça, reunió ja confirmada

El Barça es juga tots els títols en aquest tram final de temporada, però Joan Laporta ja mira de reüll al pròxim mercat de fitxatges d'estiu, clau en molts sentits. El Barça compta amb una gran plantilla liderada per Hansi Flick, però Joan Laporta vol que l'equip guanyi pes i millori en algunes posicions més que concretes. En aquest sentit, 'e-Notícies' pot confirmar que el Barça té avançat el fitxatge d'una llegenda de l'Atlètic de Madrid: de ser el millor jugador matalasser a fitxar pel Barça.

De brillar a l'Atlètic de Madrid a fitxar gratis pel Barça: nou pivot per a Flick, està molt avançat

De ser el millor de l'Atlètic de Madrid a fitxar pel Barça, reunió ja confirmada

El Barça ja ha tingut diverses reunions amb aquesta llegenda, però la veritat és que, en aquestes últimes setmanes, s'han intensificat els contactes entre totes les parts. El Barça va amb tot a per Thomas Partey, pivot defensiu de l'Arsenal que acaba contracte el 2025 i que no vol renovar. Partey té un acord verbal amb el Barça i, si res no es torça, arribarà al club culer aquest mateix mercat d'estiu: el Barça només pagarà una petita prima de fitxatge.