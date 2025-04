Oficial, Hansi Flick dona l'OK! Fitxatge estel·lar per al Barça, millor que Raphinha

Hansi Flick és el millor fitxatge de la temporada i està sent el responsable de la remuntada del Barça. Els de la Ciutat Comtal estan sanejant els comptes i cada cop estan més a prop d'una situació financera normal i corrent. De fet, és la primera ocasió en anys que s'espera que es pugui fitxar amb normalitat.

Encara que encara no es poden assumir grans arribades, és molt probable que aquest mateix estiu vegem alguna incorporació de nivell. Una de les posicions més necessàries a reforçar és la de Raphinha, ja que el brasiler necessita tenir un reemplaçament de qualitat. El curiós és que si acaba arribant el favorit de Hansi Flick, podrien arribar a competir pel lloc en l'onze inicial.

Tot i que la banda esquerra està molt ben coberta, és necessari que hi hagi un reemplaçament de qualitat per si Raphinha es lesiona. Ferran Torres sembla ser el nou suplent de Lewandowski, així que el Barça té la suplència del costat esquerre buida. Davant tal situació, Hansi Flick vol tancar un fitxatge extremadament polèmic.

En els últims mesos han sonat diversos candidats com a possibles suplents de Raphinha. Rafael Leao, per exemple, és el favorit de Laporta; mentre que Deco té entre cella i cella la incorporació de Luis Díaz. No obstant això, per a Hansi Flick només hi ha una opció que té sentit i que permetria al club català fer un salt de qualitat: Nico Williams.

Nico Williams ja va estar a prop de fitxar pel Barça durant el passat mercat d'estiu. Després del "no" de Nico, Raphinha ha mostrat la seva millor versió i ara és, en principi, el favorit en la cursa per la Pilota d'Or. Tot i així, en les últimes hores tot ha canviat, ja que Hansi Flick ha donat l'OK al fitxatge de l'extrem de l'Athletic: el Barça pagarà els 60 milions de la seva clàusula.

Tal com està Raphinha ara, és poc probable que Nico Williams li tregui els minuts. De totes maneres, Hansi Flick creu que té molt potencial i que al Barça brillaria més que en el conjunt basc. Amb la càrrega de partits que hi ha actualment segur que tots dos tenen minuts suficients per demostrar la seva qualitat.

Nico Williams té grans ofertes, però la seva prioritat passa per aterrar al Camp Nou i Hansi Flick ho sap. És per això que ha demanat el seu fitxatge. Ara només falta veure si Deco i Laporta compleixen amb el seu desig.