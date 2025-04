Sorpresa, el protegit de Hansi Flick marxa del Barça: 'Deco està obligat a...'

L'arribada de Hansi Flick està sent una autèntica benedicció per al FC Barcelona. El tècnic alemany ha sabut imposar els seus mètodes de treball amb gran èxit i la plantilla s'ha adaptat a ells de forma ràpida. Els resultats ho confirmen, el Barça torna a manar a la Lliga i a la Champions és un ferm candidat a endur-se el títol.

Hansi Flick se sent còmode a la Ciutat Comtal i al Barça, i així ho manifesta cada vegada que té ocasió. Ha retornat la il·lusió al club i a l'afició, que torna a sentir-se orgullosa del seu equip. I per donar més alegries als aficionats, Flick ja està planificant la pròxima temporada per construir, si cal, un Barça millor i més competitiu.

En aquest sentit, Deco es veurà 'obligat' a realitzar canvis i a donar sortida a jugadors per poder afrontar nous fitxatges. Hi ha diversos futbolistes que tenen moltes possibilitats d'abandonar la disciplina culer aquest estiu, però també hi ha un clar favorit. És el preferit de Flick, però la seva condició impedeix pensar que pugui seguir al FC Barcelona: parlem d'Andreas Christensen.

La sortida d'Andreas Christensen està decidida

L'actual temporada està sent aciaga per a Andreas Christensen, que només ha pogut disputar 26 minuts en el primer partit de lliga a Mestalla. A partir d'aquest moment, Christensen ha encadenat una sèrie de problemes físics i recaigudes que l'han mantingut fora de la competició. Ja ha tornat a entrenar amb el grup després de diversos mesos en el dic sec, però encara no ha disputat ni un sol minut.

Deco es veurà 'obligat' a donar sortida a Andreas Christensen tenint en compte la delicada situació econòmica del club. La gran competència en la defensa i en el mig del camp és un altre dels aspectes que poden forçar la seva marxa. El danès té contracte fins al 2026 i Deco vol evitar que pugui sortir com a agent lliure, així que té en ment forçar el seu traspàs.

El possible destí d'Andreas Christensen

L'estiu passat, Hansi Flick va frenar la sortida d'Andreas Christensen confiant en la seva polivalència i fortalesa física. No obstant això, tot indica que aquesta vegada Christensen deixarà el Barça. Amb la situació econòmica del club de nou excedida i sense poder operar sota la regla 1:1, la seva sortida està pràcticament garantida.

El central danès encara manté un bon cartell a la Premier després del seu exitós pas pel Chelsea. Deco estaria conforme a negociar la seva sortida per una xifra propera als 15 milions. Malgrat els dubtes que pugui suscitar el seu estat físic actual, Andreas Christensen no tindrà problemes per trobar un destí d'acord amb el seu nivell.