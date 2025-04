Confirmat, el Barça tanca el seu fitxatge: Íñigo Martínez o Christensen han de marxar

El FC Barcelona està construint un futur sòlid gràcies a la seva línia defensiva. Amb defenses com Pau Cubarsí, Alejandro Balde i Jules Koundé, l'equip té assegurades diverses peces clau per als pròxims anys. Els tres s'han assentat en els plans de Hansi Flick, qui ha dipositat plena confiança en ells.

A pesar d'aquesta sòlida base, també cal esmentar Íñigo Martínez. Als seus 33 anys, el central basc continua rendint a gran nivell. De fet, el seu contracte ha estat renovat per una temporada més, fins al 2026, cosa que demostra la importància que continua tenint per al Barça, especialment en els moments de major exigència.

La petició de Flick i la situació de Christensen

Encara que la línia titular del Barça està ben definida, Hansi Flick ha sol·licitat un fitxatge de màxim nivell per reforçar la defensa. En aquest sentit, el futur d'alguns jugadors com Christensen o Eric García continua sent incert.

No obstant això, el que corre més perill és Andreas Christensen. El danès, que va començar la temporada amb molta il·lusió, ha estat fora de combat des de principis de lliga a causa d'una lesió en el tendó d'Aquil·les. Aquesta molèstia s'ha prolongat més del compte i el seu futur al club està en joc per diversos motius.

En primer lloc, la situació econòmica del club podria forçar la seva sortida, ja que el Barça necessita fer caixa amb alguns dels seus jugadors. Segons apunten des de 'Relevo', el danès té diverses ofertes sobre la taula, cosa que podria facilitar el seu adeu. Però a més, Flick ha demanat l'arribada d'un nou central i l'acord és total: jugarà al Camp Nou l'any que ve.

El fitxatge de Jonathan Tah i el futur de Christensen

Mentre es resol la situació de Christensen, el Barça ja té tancada la signatura de Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen. Deco, director esportiu, va deixar segellat el seu traspàs al gener, i Tah arribarà a l'estiu de forma gratuïta. Aquesta incorporació respon a una petició expressa de Flick, qui coneix bé les capacitats del defensor alemany.

Amb la incorporació de Jonathan Tah i la recent renovació d'Íñigo Martínez, les mirades estan posades ara en Andreas Christensen, qui encara ha de decidir el seu futur al club.

El Barça ha assegurat que el futur de la defensa està ben encarrilat, però les decisions que es prenguin en els pròxims mesos, especialment amb Christensen, seran clau.