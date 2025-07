Nico Williams va estar a prop del Barça i Hansi Flick estava molt il·lusionat amb el seu fitxatge, però el davanter espanyol va decidir renovar amb l'Athletic Club després de flirtejar amb el club culer. Després de la 'batacada' provocada per l'adeu de Nico Williams, el Barça va començar a treballar en un fitxatge del nivell del navarrès, però Hansi Flick ha demanat que tot s'aturi. El motiu? Hansi Flick té un altre objectiu i ja compta amb l''OK' final del jugador, que encara no havia sortit en cap travessa durant aquest mercat de fitxatges d'estiu.

Hansi Flick volia Nico Williams, però un cop tot s'ha cancel·lat, l'entrenador alemany ha demanat que "no es fitxi per fitxar" i el Barça ho està agraint. De fet, Hansi Flick ha demanat que el Barça no aposti ni per Luis Díaz ni per Marcus Rashford ni tampoc per Rafael Leao, ja que té una altra alternativa molt millor. El Barça treballava per fitxar Luis Díaz i, en cas de no fitxar-lo, tancar l'arribada de Marcus Rashford, però Hansi Flick s'ha posat les piles per cancel·lar-ho tot.

Després del 'no' final de Nico Williams, Hansi Flick va quedar una mica tocat, sobretot perquè estava molt il·lusionat amb el fitxatge de l'espanyol, clau a l'Athletic Club. La prioritat de Hansi Flick i del Barça era el petit dels Williams, però ara que no s'ha pogut fitxar, l'entrenador alemany ha demanat calma i molta paciència. El Barça ho ha entès i ho respectarà, sobretot perquè sap que Hansi Flick té un altre gran objectiu que és a prop de ser oficial en aquest mateix mercat de fitxatges.

Oficial, Hansi Flick cancel·la el fitxatge del nou Nico Williams: 'Té un altre no...'

Hansi Flick no vol que el Barça tiri els diners, per dir-ho de manera cruel, en fitxatges com els de Luis Díaz o Marcus Rashford. De fet, segons ha pogut saber 'e-Notícies', l'entrenador alemany apostaria abans per l'anglès que pel colombià, sobretot perquè Rashford arribaria disposat a acceptar un rol de suplent. Ara bé, Hansi Flick no pensa en cap d'aquestes variants, ni tampoc somia amb Rafael Leao, que havia tornat a sonar amb força després de l'arribada de Mendes a Barcelona.

Hansi Flick està molest amb Nico Williams, però prepara un pla alternatiu que deixarà col·lapsat el mercat de fitxatges d'estiu. "Hansi Flick té un pla", asseguren fonts del Barça, que estan molt il·lusionades amb la feina continuista de l'entrenador alemany, que considera que té una de les millors plantilles del món.

Ni Rashford ni Luis Díaz ni tampoc Rafael Leao: aquest és el nou fitxatge del Barça, serveix per oblidar Nico Williams

Hansi Flick vol que l'extrem titular del Barça continuï sent Raphinha, motiu pel qual ha frenat els fitxatges de Rashford i de Luis Díaz, tots dos disposats a venir. Després del 'no' de Nico Williams, Hansi Flick ha estat clar amb el Barça: millor fer ús de la Masia, ja que el gran objectiu serà rellevar Robert Lewandowski l'any vinent.

Dit d'una altra manera, Hansi Flick té un pla alternatiu a Nico Williams i aquest es diu Jan Virgili. Virgili, internacional amb les categories inferiors d'Espanya, és un dels grans talents del Barça i està deixant una gran impressió en aquesta pretemporada amb el primer equip de Flick.

Segons ha avançat la 'SER', Virgili viatjarà amb el primer equip a la gira de pretemporada i Hansi Flick assegura que té opcions de quedar-se durant tota la temporada oficial. El Barça s'ha reunit amb Hansi Flick i ja té el nou Nico Williams: és Jan Virgili, que tindrà moltes oportunitats ben aviat i que agrada molt a Hansi Flick.