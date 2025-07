Pau Víctor, ariet de Sant Cugat i amb contracte en vigor amb el Barça, ha trencat el seu silenci per valorar la seva situació actual i per llançar-li un missatge a Nico Williams. Format a les categories inferiors del Sabadell i del Girona, Pau Víctor està pendent de resoldre el seu futur, sobretot perquè aspira a tenir més minuts dels que ha disputat. Hansi Flick ha estat, amb total seguretat, injust amb el jove davanter català, però la veritat és que la competència és alta i l'exigència a Can Barça és superlativa

Pau Víctor, això sí, té contracte en vigor amb el Barça i, mentre ningú digui el contrari, continuarà sent jugador del primer equip del Barça a tots els efectes esportius. Pau Víctor ha començat una nova pretemporada amb molta il·lusió, tot i que el davanter del Barça sap que el seu agent treballa per buscar-li una sortida a Primera: la idea és una cessió. El Barça, per la seva banda, li ha posat preu: Pau Víctor costa 10 milions d'euros, una quantitat elevada perquè la majoria d'equips de LaLiga puguin afrontar la seva arribada

A poques hores de començar una altra gira de pretemporada, Pau Víctor ha trencat el seu silenci i ho ha fet per valorar molts aspectes de l'actualitat barcelonista, com sempre moguda. El golejador de Sant Cugat del Vallès ha parlat amb 'Cugat Mèdia', mitjà de comunicació públic del seu municipi natal, i ha destacat per llançar un 'dard' a Nico Williams. Cal destacar que el petit dels Williams va estar a prop de fitxar pel Barça, tot i que va acabar renovant amb l'Athletic Club fins a finals de juny de 2031

Pau Víctor trenca el seu silenci i avisa Nico Williams: 'El Barça sense ell és molt...'

Pau Víctor té moltes ofertes de Primera Divisió i, amb gairebé total seguretat, continuarà gaudint del futbol espanyol lluny del Barça. El seu objectiu és seguir a Espanya, on hi ha clubs com el Sevilla, Betis o Girona interessats a fer-se amb els seus serveis, descomunals a nivell d'efectivitat de cara a porteria. Flick estava encantat amb Víctor, un model exemplar de compromís i sacrifici, però el jugador és ambiciós i destaca que tots els futbolistes anhelen sentir-se importants i disputar minuts de qualitat

"Tinc contracte en vigor amb el Barça i estic content, però els jugadors som ambiciosos i he de parlar sobre el meu futur amb Flick i amb el Barça", assenyalava Víctor. Un altre dels temes de l'estiu ha estat el possible fitxatge de Nico Williams, que ha optat per renovar amb l'Athletic Club d'Ernesto Valverde, extècnic del FC Barcelona. "Nico Williams ha decidit quedar-se i segur que ho ha escollit així perquè serà el millor per a ell", ha declarat Pau Víctor, que encara ha tingut més paraules per al navarrès

"Al Barça sempre hi són els millors. Si no ha vingut Williams segur que en ve un altre i, en cas que no sigui així, els que hi som hem demostrat que som capaços d'aconseguir el que ens proposem". Pau Víctor també ha valorat la passada temporada, la qual serà sempre especial, ja que va ser la seva primera campanya com a jugador del primer equip del Barça, el club de la seva vida