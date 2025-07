Oficial, Fabrizio Romano confirma el futur inesperat de Rodrygo: 'El Barça li ha...'

Fabrizio Romano, periodista esportiu italià, destaca per la seva fiabilitat a l'hora d'informar sobre el mercat de fitxatges i ara ha llançat una bomba informativa vinculada al futur de Rodrygo. El brillant davanter del Madrid, que gairebé no va jugar durant el Mundial de Clubs, està en venda i Fabrizio Romano ja s'ha atrevit a donar alguns detalls sobre el seu pròxim equip. Molts asseguren que el Barça estarà en la lluita per fitxar Rodrygo, extrem esquerre brasiler, cosa sobre la qual Fabrizio Romano n'ha parlat en aquestes últimes hores.

Fabrizio Romano és molt fiable pel que fa a notícies del mercat de fitxatges i s'ha atrevit a donar detalls sobre el futur de Rodrygo. El davanter del Real Madrid gairebé no ha participat en el Mundial de Clubs i tot sembla indicar que el Real Madrid el traspassarà durant aquest mercat de fitxatges d'estiu. Hi ha diversos equips interessats, però sembla que el Barça està pressionant per conèixer detalls sobre el jugador brasiler, que sortirà del Madrid amb total seguretat.

Rodrygo té contracte amb el Real Madrid fins al juny de 2028, motiu pel qual qualsevol club que el vulgui haurà de negociar amb l'entitat blanca que presideix Florentino Pérez. Fabrizio Romano és un periodista que està molt ben informat i ha donat algunes pistes sobre el futur més immediat i inesperat de l'astre del Real Madrid, molt tocat anímicament. Amb la presència de Kylian Mbappé, Rodrygo ha perdut el seu lloc i no sembla que el recuperi amb la presència d'un Xabi Alonso que està disposat a deixar-lo sortir.

El futur de Rodrygo continua sent incert a hores d'ara de mercat de fitxatges, però fonts del Real Madrid asseguren que el brasiler abandonarà el club blanc passi el que passi. Dit això, només queda saber el club en què jugarà Rodrygo, que sembla que podria veure's les cares amb el Real Madrid de manera habitual: Serà el Barça?

Existeix una corrent d'opinió entre el barcelonisme que destaca per la voluntat que Rodrygo arribi al Barça. "És l'extrem esquerre que necessitem i vindria amb els ulls tancats", asseguren aficionats del Barça, que somien amb el fitxatge del brasiler per l'entitat que presideix Joan Laporta. El Barça, per la seva banda, es manté al marge, tot i que no descarta que Rodrygo acabi vestint els colors culers, sobretot perquè agrada molt a Hansi Flick.

Ara bé, malgrat totes aquestes informacions, Fabrizio Romano ha trencat el seu silenci per parlar sobre el futur d'un Rodrygo que no té gaires opcions de continuar a Madrid. Fabrizio Romano ja ha parlat sobre el futur de Rodrygo i ha destacat que "tot començarà a moure's en aquests pròxims dies", tot i que el periodista ha descartat un possible destí.

Segons explica Fabrizio Romano al seu compte oficial de 'X' (abans Twitter), Rodrygo està centrat a Europa i no valora en absolut la proposta bestial de l'Al-Nassr de l'Aràbia Saudita. El Barça continua mantenint el secretisme, tot i que fonts del club culer no descarten apostar pel fitxatge de Rodrygo, que no entra en els plans de Xabi Alonso.