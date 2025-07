El que ha fet Lamine Yamal és al·lucinant: el Barça es veu obligat a compartir-ho

Lamine Yamal és, sens dubte, el gran protagonista de l'actualitat culé. Amb només 18 anys, el de Rocafonda ha renovat el seu contracte amb el Barça fins al 2031, assegurant el seu futur al club i guanyant-se un lloc privilegiat al vestidor. La directiva li ha confiat el mític dorsal '10', que ha lluït Messi durant anys, així que ara, Lamine es presenta definitivament com l'hereu natural de l'astre argentí

No hi ha dubte del seu potencial. Al llarg de la temporada, Lamine Yamal ha demostrat una vegada i una altra la seva capacitat per brillar, anotant gols, repartint assistències i deixant asseguts rivals de gran renom. La seva habilitat per fer regateigs impossibles i la seva visió de joc li han permès marcar la diferència en els partits més exigents

El que fa Lamine Yamal sorprèn tothom

Lamine Yamal ha brillat als escenaris més grans del món. A la semifinal de la Champions League, contra l'Inter de Milà, la perla de La Masia va destacar amb una actuació per al record; i al Bernabéu va deixar la seva empremta. Però no només ha deixat empremta amb el Barça, també amb la Selecció Espanyola

Amb La Roja, Lamine es va destacar com el millor amb un golàs a França a les semifinals de l'Eurocopa. Aquest gol va ser una mostra clara de la seva qualitat tècnica i la seva fredor davant la porteria, consolidant el seu nom com un dels grans talents del futbol mundial

Lamine Yamal també ho fa entrenant: el vídeo del qual tothom parla

El que molts no saben és que la màgia de Lamine Yamal no és només fruit del seu instint als partits, sinó també de la feina constant als entrenaments. A l'última sessió del Barça va protagonitzar una acció per al record en què, amb una rapidesa impressionant, es va desfer de Gavi i Lewandowski. Va executar un regateig que els va deixar literalment asseguts, així que el club ha hagut de compartir la imatge a les seves xarxes amb un missatge molt contundent: "Lamine no té sentit"

La jugada de Lamine Yamal ha deixat sense paraules els presents a l'entrenament, i ràpidament s'ha viralitzat a les xarxes socials. El Barça no va dubtar a compartir aquesta espectacular acció, deixant clar que té a les seves mans un dels jugadors més prometedors del món. L'afició culé, com era d'esperar, ha quedat completament al·lucinada per la demostració de qualitat i tècnica individual del jove jugador