Karim Benzema és, per a molts, un dels millors davanters de la història del Real Madrid i de la història del futbol en general. Karim Benzema es troba al tram final de la seva carrera, però la seva llegenda dura i perdurarà en l'entorn madridista, que encara no ha gaudit d'un altre golejador com ell. De fet, hi ha una estrella que va arribar a ser comparada amb Karim Benzema i que, si res no canvia, tornarà a jugar al Bernabéu: Ancelotti se'l va carregar, està de tornada

El Bernabéu ja s'està posant de gala per rebre un davanter que va arribar a ser comparat amb el francès Karim Benzema, una de les majors llegendes del Real Madrid. Això sí, per moltes comparacions que es fessin, el nivell de Karim Benzema mai ha estat superat, principalment perquè és un dels millors futbolistes de la història del futbol. Després de ser qüestionat i 'matxucat' per Carlo Ancelotti, aquest davanter està a un pas de tornar a jugar al Santiago Bernabéu

Carlo Ancelotti va destacar per ser un entrenador fidel als seus i que rarament es deixava guiar pels joves talents del futur. Ancelotti era molt seu, cosa que va fer que un davanter que era millor que Karim Benzema es quedés a les portes del cel. Ara, si res es torça, l'anomenat nou Karim Benzema tornarà al Bernabéu: tot està a punt, aquest davanter tornarà a marcar gols a LaLiga espanyola

Era millor que Karim Benzema, Ancelotti el va cremar, però torna: jugarà al Bernabéu

Karim Benzema és un dels millors davanters de la història del Real Madrid i, de moment, no hi ha hagut ningú que iguali el seu nivell de futbol a la capital. Hi va haver un davanter que va estar a prop de superar Karim Benzema, però només van ser especulacions, ja que la veritat és que, sota la tutela d'Ancelotti, mai es va adaptar al Real Madrid

Això sí, no triomfar al Real Madrid no és sinònim de ser un mal jugador de futbol. A la història del Real Madrid hi ha hagut moltes estrelles que no s'han sabut adaptar al nivell de joc del Real Madrid, un dels clubs més radicals del planeta. Després de fracassar amb Ancelotti, l'anomenat nou Karim Benzema tindrà la seva revàlida: torna al Santiago Bernabéu, jugarà a la capital d'Espanya la pròxima temporada

Es deia que seria millor que Karim Benzema, però tot eren especulacions i somnis que van quedar en no res. Parlem del davanter serbi Luka Jovic, de 27 anys i amb passat al Real Madrid

Jovic no es va adaptar al Real Madrid i Ancelotti se'l va carregar, però ara tornarà al Bernabéu de la mà de l'Oviedo, club que acaba de pujar a Primera Divisió. Segons ha avançat el 'Diari AS', Jovic interessa a l'Oviedo de Veljko Paunovic, equip que busca reforçar-se per a la seva nova aventura a l'elit. Jovic ha acabat contracte amb el Milan italià i, per tant, arribaria lliure a l'Oviedo: el nou Karim Benzema està a res de tornar a jugar al Bernabéu