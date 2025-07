Oficial, rebutja la proposta del PSG i fitxa pel Barça: 'Nou Rodrigo De Paul'

Rodrigo De Paul s'ha convertit en un dels referents de la Lliga espanyola i el Barça s'ha posicionat clarament per fitxar un migcampista amb un estil similar. De fet, el Barça té tancat el fitxatge del que serà el nou Rodrigo De Paul, ja que ha arribat a un acord per incorporar un pivot que rebutjarà el PSG. Mai és fàcil competir contra el PSG, vigent campió de la Champions League, però el Barça de Flick agrada i atrau i prova d'això és que els jugadors volen venir

Rodrigo De Paul, per la seva banda, deixarà l'Atlético de Madrid després de diverses temporades sent pilar fonamental de l'elenc del Cholo Simeone. Rodrigo De Paul farà les maletes rumb a l'Inter Miami, on coincidirà amb altres llegendes del Barça com Luis Suárez o el mateix Leo Messi, qui renovarà amb el conjunt nord-americà. El Barça, per la seva banda, s'oblida de Rodrigo De Paul i es fixa en el que serà el seu futur relleu a Espanya: Flick ja té pivot per començar a treballar

El Barça ha tancat el fitxatge del nou Rodrigo De Paul, que deixarà de banda la proposta del PSG per unir-se a la disciplina de Hansi Flick, entrenador principal alemany. El Barça no esperava fitxar un migcampista defensiu, però el nou Rodrigo De Paul s'ha perfilat com una opció real i Joan Laporta ha decidit apostar pel seu fitxatge. La veritat és que ha estat clau el preu del jugador, sobretot perquè el Barça, per la seva situació financera, està obligat a fitxar perfils 'low cost' que puguin explotar pròximament

Dit això, el PSG ja sap que es queda sense el jugador que més s'assembla a Rodrigo De Paul, que finalment jugarà al Barça durant la pròxima temporada. L'Atlético de Madrid, per la seva banda, ha tancat el fitxatge del relleu de Rodrigo De Paul: Thiago Almada, migcampista ofensiu que arriba procedent del Botafogo després de passar pel Lyon

El nou Rodrigo De Paul és Kevin Castaño, pivot defensiu colombià que arribarà al Barça després de rebutjar la proposta del PSG. Castaño arribarà al club culer amb fitxa del filial i està previst que faci la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick

Segons apunten des de l'Argentina, el Barça fa diversos mesos que segueix aquest prometedor jugador colombià de River Plate, el valor de mercat del qual és proper als 8 milions d'euros