Gratuït i gràcies, Hansi Flick tenia raó: No té nivell Barça, fracàs absolut

Hansi Flick va aterrar al FC Barcelona amb la idea d'ajudar en tot el possible, i des de llavors no ha parat de prendre decisions importants per al futur del club. La més important va ser apostar per Dani Olmo com a fitxatge estrella, però també té molt mèrit en l'espectacular rendiment ofert per Raphinha o Íñigo Martínez. Té les idees molt clares i gairebé sempre encerta.

De fet, Hansi Flick també va encertar de ple en el tema de les sortides. Lenglet i Vitor Roque no comptaven i ara brillen en els seus respectius clubs com a cedits. Però, sens dubte, el gran èxit de Flick ha estat desprendre's d'Ilkay Gündogan.

L'aposta de Hansi Flick surt guanyadora

A l'estiu de 2024, el Barça va sacrificar un dels fitxatges estrella de Xavi Hernández per a la medul·lar culer. Hansi Flick va prendre la decisió de prescindir de l'internacional alemany Ilkay Gündogan per motius econòmics, el volant germànic no volia suposar una càrrega financera. Flick no considerava el migcampista de 34 anys un actiu imprescindible i no va posar cap obstacle a la seva sortida del club.

La trucada de Pep Guardiola per unir-se de nou al Manchester City, va acabar per precipitar la sortida del germànic. Ilkay Gündogan va tornar al City, on un any abans havia conquerit el triplet de títols, per tornar a reiniciar una nova aventura guanyadora. No obstant això, contra tot pronòstic, el conjunt anglès s'ha ancorat en una crisi de joc i resultats que sembla no tenir fi, i Gündogan no n'és aliè.

Ilkay Gündogan va ser titular al Barça de Xavi Hernández i els seus números no van ser gens dolents, però va passar amb més pena que glòria. El seu retorn al City no ha estat tan valuós com s'esperava: les lesions i el seu baix rendiment l'han abocat a un gran fracàs. La decepció és majúscula a Manchester i Gündogan està en ple naufragi, demostrant el gran encert de Hansi Flick, qui va ser criticat en el seu moment per deixar-lo marxar.

Baixada de rendiment

El col·lectiu no acompanya, però el veterà migcampista tampoc ha sabut substituir la peça clau del City en el doble pivot, l'espanyol Rodri. Els rivals superen la seva zona amb bastanta facilitat, cosa que incideix en la crisi de joc dels de Pep Guardiola. A més, la condició física d'Ilkay Gündogan tampoc l'està acompanyant i els seus problemes físics l'han condemnat a un rendiment decebedor.

Els seus 2 gols i 1 assistència en 24 aparicions són una autèntica ombra de les seves estadístiques en les últimes 4 temporades. En totes elles, Ilkay Gündogan havia assolit els dobles dígits en dianes o bé en assistències de gol. Pep Guardiola, veient l'actual hecatombe, estaria en cerca d'un recanvi a la medul·lar que pugui oxigenar l'equip de forma definitiva.

Les peticions de Pep al City

El City estaria disposat a fitxar per intentar aixecar l'equip de la situació caòtica actual. Entre els candidats de la direcció esportiva del City hi hauria Zubimendi de la Real, Éderson de l'Atlanta o Gabri Veiga, actualment a l'Aràbia Saudita. Pep Guardiola hauria perdut la seva confiança en Ilkay Gündogan i busca aire fresc i de qualitat per remuntar la situació.

Gündogan, fa unes setmanes, va ser molt crític amb l'equip públicament, cosa que li ha comportat certs problemes de vestidor. L'alemany va afirmar que l'equip es complicava massa la vida i no jugaven fàcil com abans. Les crítiques al col·lectiu no han ajudat en res i la crisi, lluny de remetre, s'ha aguditzat: està clar que Hansi Flick va encertar.