Anuncien el primer reforç del nou Barça, Joan Laporta guanya: 'Només falta la signatura'

Parlar de fitxatges a aquestes altures, amb el cas Dani Olmo en plena ebullició, pot semblar surrealista, però res més lluny de la realitat. Sí, perquè Joan Laporta ja té lligat el primer traspàs de cara a la pròxima temporada. Arribarà a cost zero i ha estat una petició expressa de Flick.

En aquests moments, l'actualitat del Barça està centrada en el que succeeix amb les inscripcions, però això no treu que Joan Laporta tingui temps per valorar noves incorporacions. El mandatari culé és conscient sap que el mercat de gener ofereix unes oportunitats úniques per a l'economia del club i vol aprofitar-ho. De fet, segons les últimes informacions, Laporta ja té lligada la primera incorporació per a la temporada 2025/2026.

Joan Laporta compleix els desitjos de Hansi Flick

Només arribar, Flick va identificar un extraordinari jugador que acaba contracte aquest mateix curs i que ja és lliure per negociar amb qualsevol club. Davant tal escenari, va tractar de convèncer Joan Laporta per entrar en la subhasta, i sembla que ho ha aconseguit. I és que Deco ja va estar reunit amb el seu agent fa molt pocs dies tancant els últims serrells del seu nou contracte amb el Barça.

Parlem de Jonathan Tah, el central del Leverkusen que acaba contracte aquest estiu i que, per tant, ja pot negociar amb el Barça tal com ha fet. És més, si res falla, l'acord entre el club català i el capità del Bayer es produirà en els pròxims dies per evitar especulacions i possibles canvis d'opinió. Tah aterrarà al Camp Nou a cost zero: una jugada mestra de Joan Laporta.

Joan Laporta ultima les condicions del contracte de Jonathan Tah

Degut al que ha succeït amb Dani Olmo, Joan Laporta ha aparcat la negociació amb Jonathan Tah. Vol centrar-se a resoldre els problemes interns abans d'anunciar nous reforços, però no hi ha dubte que l'acord amb Tah està pràcticament tancat. Almenys així ho asseguren fonts com 'El Nacional', que avancen que el traspàs "és qüestió de dies".

Veurem quan es fa públic el traspàs, però és evident que Jonathan Tah serà el primer fitxatge del nou Barça. Flick el té entre cella i cella des de fa mesos i veurà complert el seu somni. Ara queda per veure si Tah ve per ser titular o completar la rotació, però segur que donarà moltes alegries a l'afició culé.