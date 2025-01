Confirmat, adeu al Chelsea per fitxar pel Barça, gratis: 'Debut a la Copa del Rei'

El Barça està vivint un inici de 2025 molt complicat, però això no treu que Joan Laporta continuï treballant per millorar la plantilla que lidera el DT alemany Hansi Flick. Sense anar més lluny, el Barça debutarà a la Copa del Rei aquest pròxim dissabte a Barbastre, per la qual cosa el club culer ja treballa per viatjar a Osca i avançar ronda. En aquest sentit, el Barça ha treballat a contracorrent per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor, però no ho ha aconseguit i, per tant, toca agafar vies alternatives des d'ara.

Una d'aquestes alternatives passa per acudir al mercat de fitxatges, que ja està obert i que, per tant, ja permet efectuar moviments. El Barça no disposava de marge salarial, però confia que, després de presentar tots els documents a temps, torni a l'1:1 i pugui tancar un nou fitxatge d'última hora. La prioritat de Joan Laporta era inscriure Dani Olmo i Pau Víctor, però no estaran disponibles i, per tant, ha hagut d'inventar-se un fitxatge que dirà adeu al Chelsea.

El Barça ja pot operar amb normalitat, però el club culer confirma que només tancarà fitxatges 'lowcost' o que arribin amb la carta de llibertat. En aquesta línia, el Barça ja confirma un nou fitxatge que, com expliquem, ja està totalment tancat i llest per debutar a Barbastre. De fet, 'e-Notícies' us pot avançar que aquest fitxatge, que dirà adeu al Chelsea anglès de Maresca, debutarà com a titular en el partit de Copa del Rei d'aquest pròxim dissabte.

El Barça li dona un fitxatge d'última hora a Hansi Flick: debuta a Barbastre, tot llest per a l'inici de la Copa del Rei

El Barça jugarà contra la UD Barbastre (Dissabte, 19 hores) en el que serà el primer duel a partit únic d'aquesta edició de la Copa del Rei. Hansi Flick esperava comptar amb Pau Víctor i Dani Olmo, però ambdós jugadors no han estat inscrits a LaLiga EA Sports i, per tant, no viatjaran amb la resta de l'equip. Qui sí viatjarà és l'últim gran fitxatge del Barça: arriba després de dir adeu al Chelsea, ha sortit gratis i debutarà, com a titular, en aquest primer partit de Copa del Rei.

A més de tancar aquest fitxatge, el Barça, liderat per Joan Laporta, assegura que "també mourà fitxa per altres jugadors", encara que ara la prioritat "és inscriure Dani Olmo i Pau Víctor". El Barça esperava comptar amb el migcampista de Terrassa i amb el davanter de Sant Cugat, però no ha estat possible i, per tant, Flick ha hagut de tirar de fitxatges. Aquest fitxatge, que ha sortit gratis, ja està tancat i confirmat: del Chelsea al Barça, el seu debut té data i és aquest pròxim dissabte a les 19 hores a Barbastre.

Confirmat, adeu al Chelsea per fitxar pel Barça, gratis: 'Debut a la Copa del Rei'

Mai és fàcil dir adeu al Chelsea d'Enzo Maresca, clar candidat a guanyar l'actual Premier League, però resulta una mica més senzill si tens a tocar el teu debut. I és que, un atacant molt talentós, ha tancat la seva continuïtat al Barça i, llevat de gir radical, debutarà amb el primer equip del Barça en partit oficial contra el Barbastre. Parlem d'un crack que agrada molt a Hansi Flick, habitual del Barça Atlètic i que, malgrat l'interès del Chelsea, es quedarà al Barça de Joan Laporta.

El Barça parla en positiu després d'haver entregat tots els documents a temps i dona per fet que podrà fitxar i que també podrà inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. Les inscripcions hauran d'esperar, però el nou fitxatge del Barça sí que podrà debutar a Copa del Rei contra la UD Barbastre, equip que competeix a Segona Federació. Hansi Flick ha estat el primer a confirmar aquest nou fitxatge en la roda de premsa prèvia al partit: està llest, diu adeu al Chelsea de forma definitiva.

Quin fitxatge ha tancat el Barça perquè debutés a la Copa del Rei? Doncs parlem que el Barça s'ha assegurat la continuïtat del rubinenc Toni Fernández, atacant del filial. Fernández va estar molt a prop de fitxar pel Chelsea, però s'ha decantat per seguir al Barça i, llevat de sorpresa, debutarà com a titular a Copa del Rei. Malgrat tenir només 16 anys, l'atacant del Barça Atlètic ja és un dels atractius del filial, que competeix habitualment a Primera Federació: debut llest, adeu al Chelsea.