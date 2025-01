El Barça, liderado por Joan Laporta, ya conoce la respuesta final por parte de LaLiga EA Sports y RFEF, dos entidades que bloquearán la inscripción del mediocampista culer Dani Olmo. La respuesta de LaLiga EA Sports ante el serial montado con la inscripción de Dani Olmo es muy clara: "el Barça no ha cumplido y no podrá registrar al jugador". El Barça esperaba ganar tiempo con una especie de moratoria pactada, pero la respuesta de LaLiga EA Sports no ha sido favorable y, por ende, Dani Olmo no podrá jugar.

Ya lo contábamos el pasado 31 de diciembre poco antes de las 22 horas de la noche en 'e-Notícies', pero el Barça todavía tenía esperanzas en que la situación cambiara. No ha terminado siendo así: el Barça entregó a tiempo parte de los documentos que pedía LaLiga para inscribir a Dani Olmo, pero otra parte ha llegado este 3 de enero. Con todo ello, la respuesta de LaLiga, la cual ya conoce Joan Laporta, es muy clara: Dani Olmo no podrá volver a jugar y ahora podría abandonar el club totalmente gratis.

El Barça no ha llegado a tiempo y no ha podido inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor en LaLiga EA Sports antes de las 24 horas del 31 de diciembre. Las consecuencias del desastre en Can Barça son evidentes: ni Dani Olmo ni Pau Víctor podrán jugar en este segundo tramo de temporada oficial, por lo que ambos quedarán libres. El Barça ha intentado, hasta última hora de este viernes, mediar con LaLiga para obtener una respuesta favorable, pero no ha sido así y el desastre ha quedado totalmente consumado.

OFICIAL, giro radical con Dani Olmo: Laporta ya recibe la respuesta final de LaLiga

La RFEF y LaLiga EA Sports han bloqueado las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor y, por ende, el Barça solo podrá recurrir a la justicia ordinaria, que deberá decidir. El Barça ya intentó obtener algunas cautelares acudiendo a los juzgados de lo Mercantil y de Instrucción, pero no la obtuvo y, por ende, ahora tocará luchar con la justicia ordinaria. La respuesta de LaLiga EA Sports, que ya ha sido comunicada en Can Barça, ha sido drástica y clara: no se entregó lo que tocaba a tiempo y no se inscribirán.

Lo único que podría hacer cambiar de opinión a LaLiga de Javier Tebas es la decisión de un juez de la justicia ordinaria, algo que tiene muy pocas opciones de suceder. En el Barça eran optimistas, pero las sensaciones a esta hora del viernes son de derrota total y absoluta: Dani Olmo y Pau Víctor deberán estar 6 meses sin jugar. Ahora bien, ambos jugadores tienen opciones para seguir jugando: Dani Olmo quedaría libre para jugar en otro club y Víctor podría hacer lo mismo, consensuando antes con el Barça de Laporta.

Con todo ello, el Barça no podrá contar con Dani Olmo y Pau Víctor para el segundo tramo de temporada, que arrancará una vez termine el mercado de fichajes de invierno. El Barça, además de firmar el nuevo contrato con Nike, había tratado de activar una palanca de última hora, pero LaLiga EA Sports no ha validado la documentación de forma definitiva. Con todo ello, Dani Olmo y Pau Víctor quedarán libres a finales de este mes de enero, una vez cierre el mercado de fichajes de invierno de 2025.