Només 9 milions! Héctor Fort ja prepara les maletes, arriba al Barça un fitxatge millor

El FC Barcelona continua enfrontant-se a seriosos problemes financers. Les dificultats per inscriure jugadors han posat en escac la directiva, mentre la necessitat d'equilibrar els comptes continua sent una prioritat urgent.

No obstant això, els últims esdeveniments no han impedit que la direcció esportiva continuï treballant en localitzar reforços estratègics per a la plantilla.

Una de les principals preocupacions del FC Barcelona és el costat dret. Héctor Fort, qui ha jugat nou partits aquesta temporada, no ha convençut del tot i es troba en entredit.

Per això, Deco estaria considerant recuperar un vell conegut de La Masia: Óscar Mingueza. El defensa podria tornar per aportar experiència i solidesa en una posició clau.

Óscar Mingueza, un reforç estratègic

L'actual jugador del Celta de Vigo ha mantingut un rendiment estable a LaLiga, cosa que el converteix en una opció atractiva per al Barça. Format a La Masia, Mingueza coneix l'estil de joc del club i podria adaptar-se ràpidament a l'esquema de Hansi Flick.

A més, la seva polivalència li permet actuar tant de lateral com de central, cosa que afegiria versatilitat a la defensa blaugrana.

D'aquesta manera, el Celta de Vigo estaria disposat a negociar el seu traspàs per una xifra al voltant dels 8 milions d'euros.

Per al FC Barcelona, aquesta quantitat suposa un repte, donat el seu delicat estat financer. No obstant això, l'operació podria incloure variables o un pagament fraccionat per facilitar l'acord.

Mingueza serà la competència de Héctor Fort

El retorn d'Óscar Mingueza no només reforçaria el lateral dret, sinó que també generaria competència interna.

Héctor Fort ha mostrat alts i baixos que han generat dubtes sobre la seva capacitat per consolidar-se en el lloc de titular. Per això, l'arribada de l'ex canterà podria ser un estímul perquè el jove defensa elevi el seu nivell.

Per la seva banda, Hansi Flick veu amb bons ulls la incorporació d'Óscar Mingueza. El tècnic alemany busca perfils que ofereixin garanties defensives i que puguin aportar experiència en moments clau.

D'aquesta manera, la possibilitat de comptar amb un jugador que ja coneix l'exigència del Barça és un punt a favor d'aquesta operació.

Un mercat serà clau per a Joan Laporta

Joan Laporta i Deco treballen contrarellotge per equilibrar els comptes mentre busquen reforçar l'equip. El mercat d'hivern serà crucial per definir el rumb del FC Barcelona en la segona meitat de la temporada.

Si aconsegueixen concretar el retorn d'Óscar Mingueza, el club podria resoldre un problema en el lateral dret i guanyar estabilitat al camp, un aspecte clau per mantenir-se competitiu.