Oficial, és una ganga, Laporta paga 9M€ sense pensar: Héctor Fort s'acomiada del Barça

Héctor Fort, jove promesa formada a La Masia, va debutar la temporada passada sota la direcció de Xavi Hernández, deixant impressions molt positives. Amb només 17 anys, va demostrar estar preparat per competir al més alt nivell. No obstant això, en complir 18 i guanyar experiència, la seva presència en el primer equip ha disminuït notablement.

L'actual entrenador, Hansi Flick, sembla no comptar amb Fort, com evidencien els escassos minuts que ha disputat aquesta temporada. Mentre el seu competidor directe, Jules Koundé, ha acumulat 2.854 minuts en totes les competicions, Fort amb prou feines ha sumat 485 minuts. Aquesta diferència abismal reflecteix la preferència del tècnic alemany per Koundé al lateral dret.

La recerca d'un nou lateral dret

Davant aquesta situació, el president Joan Laporta ha decidit reforçar la posició de lateral dret. Durant mesos, es va considerar l'opció de repescar Óscar Mingueza. El lateral del Celta estava a l'agenda del Barça perquè pot tornar al Camp Nou per un preu mòdic.

No obstant això, en les últimes hores, ha guanyat força el nom d'Andrei Ratiu, carriler del Rayo Vallecano. Ratiu va destacar recentment en un enfrontament contra el Barça, demostrant estar llest per fer el salt a un club de major envergadura.

La peça clau del Rayo Vallecano

Andrei Ratiu, de 26 anys, ha estat una peça clau en l'esquema d'Iñigo Pérez al Rayo Vallecano. La seva potència física i qualitat tècnica el converteixen en un complement ideal per a Lamine Yamal a la banda dreta.

A més, el seu fitxatge representa una oportunitat econòmica per al Barça, ja que la seva clàusula de rescissió és de 25 milions d'euros. No obstant això, segons informes recents, Laporta ha aconseguit negociar la seva incorporació per tan sols 9 milions d'euros, incloent-hi la possible inclusió d'un canterà en l'operació.

El futur d'Héctor Fort

Amb l'arribada imminent de Ratiu, el futur d'Héctor Fort al Barça sembla estar sentenciat. Hansi Flick ha comunicat al jove defensor que busqui un nou equip, ja que no entra en els seus plans per al que resta de temporada.

Malgrat el seu potencial, la falta d'oportunitats podria portar Héctor Fort a considerar diverses ofertes d'altres clubs a la recerca de minuts i desenvolupament professional.