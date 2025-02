Ni Jules Koundé ni Héctor Fort: Flick vol que sigui el nou lateral del Barça, TOP

Jules Koundé s'ha convertit en un dels millors laterals del món i el nivell que està demostrant és el reflex perfecte d'això. En principi, el francès estava a la zona central de la defensa, però tot va canviar la temporada passada. Xavi Hernández va veure que el futbolista no estava sent efectiu i va decidir readaptar-lo al carril dret.

Actualment, el Barça està passant per un gran moment i els seus jugadors estan responent a la perfecció: Hansi Flick va pel bon camí. Des de la seva arribada a l'estiu, la plantilla ha patit diversos canvis i alguns cracks han passat a segon pla. Héctor Fort és un d'ells i li està costant tenir minuts, però tot podria canviar per a ell i Jules Koundé.

Els canvis de la mà de Flick

Flick ha apostat en tot moment per Jules Koundé, que ha jugat més de 3.000 minuts, que és una absoluta barbaritat. Gairebé no ha tingut descans aquest any, però això no ha impedit que el francès li mostri el seu millor futbol al món. De fet, diversos dels grans conjunts d'Europa estan molt interessats a fitxar-lo com més aviat millor.

El que sí que s'ha de remarcar és que Hansi Flick no tolera les faltes de respecte, que és una cosa que s'ha vist amb les sancions per arribar tard. A Iñaki Peña li va costar molt car, ja que Szczesny va acabar arrabassant-li el lloc de titular. Jules Koundé podria acabar passant per una cosa similar: Héctor Fort aprofita bé les oportunitats i ara venen més reforços.

Flick prefereix Jules Koundé abans que Héctor Fort: això ha quedat molt clar des del principi de la 2024-25. A més, un dels grans jugadors del moment és del grat de Hansi Flick, que vol reforços. Estem parlant d'Andrei Ratiu, carriler del Rayo Vallecano, qui s'ha convertit en la gran revelació de LaLiga.

Andrei Ratiu, el clar favorit

Andrei Ratiu ha jugat 1.927 minuts aquesta temporada i està en el punt de mira de diversos clubs gràcies a la seva robustesa i solidesa defensiva. També sap incorporar-se a l'atac quan és necessari, per la qual cosa Jules Koundé i Héctor Fort poden veure's en problemes. Flick no està content amb el francès i ja l'ha castigat dues vegades per arribar tard; mentre que, d'altra banda, tampoc compta amb el canterà culer.

Encara que el valor de mercat de Ratiu és de 7 milions d'euros, el Rayo Vallecano no deixarà que marxi per menys de 15-20. Encara que no podem donar res per fet, és probable que sapiguem més sobre aquest tema dins d'uns mesos. L'interès del Barça per aquest portent físic no és nou, però després del que s'ha vist fa uns dies a Montjuïc els contactes s'han accelerat.