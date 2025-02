Ni Héctor Fort ni Gerard Martín: el Barça lliga el seu nou lateral per 9 milions

Un dels objectius de la direcció esportiva del Barça per al pròxim estiu té a veure amb els laterals. Al costat dret, Koundé ho ha jugat tot, mentre que Héctor Fort, el seu suplent natural, no compta per a Hansi Flick. El canterà amb prou feines ha gaudit de minuts, 290 en el que va de temporada, i el seu protagonisme està sent merament residual.

A l'altre costat, en canvi, Gerard Martín sí que ha convençut Flick per ser el suplent d'Alejandro Balde i, a més, ha renovat recentment el seu vincle fins al 2028. Fins ara, Gerard ha participat en 14 encontres, sent titular en 4 d'ells, arribant a disputar un total de 425 minuts. S'ha convertit en el complement perfecte per quan Balde necessita descansar.

Ni Héctor Fort ni Gerard Martín, el Barça paga i aconsegueix un 2x1

Malgrat que Gerard Martín ha tingut més protagonisme que Héctor Fort, ambdós comparteixen futur. Deco, director esportiu del Barça, porta mesos pentinant el mercat de fitxatges buscant un nou carriler capaç d'actuar per ambdues bandes. I, després de molt buscar, l'ha trobat a LaLiga.

Es tracta d'Òscar Mingueza, actualment jugador del Celta de Vigo, del qual el Barça continua tenint el 50% dels seus drets en propietat. El polivalent lateral, que pot jugar per esquerra i dreta, no ha sortit del Celta al gener malgrat el fort interès del Leipzig. Així que el Barça podria intentar el seu fitxatge a l'estiu.

El Celta de Vigo s'enfronta a uns mesos claus per determinar què acabarà succeint amb Òscar Mingueza. El lateral, criat a La Masia, s'ha convertit en un maldecap per al club viguès a causa de l'interès que ha despertat. El Barça, per exemple, vol entrar en la pugna.

Òscar Mingueza ja té preu: Tornarà al Barça?

Òscar Mingueza, de 25 anys, va valorar anar-se'n al Leipzig al gener a canvi de 20 milions. Finalment, no es va arribar a cap acord i Mingueza acabarà finalitzant la temporada a les files del Celta. Al Barça, per la seva banda, continuen monitoritzant la seva situació, ja que el seu fitxatge només costaria 9 milions.

El creixement futbolístic de Mingueza és un fet: aquesta temporada ja suma 2 gols, 5 assistències i un impacte significatiu en el joc del Celta. La seva polivalència agrada a Hansi Flick, que el podria utilitzar a les dues bandes quan fos necessari. A més, el Barça posseeix el 50% dels seus drets i és factible que per 9 milions pogués assolir un acord amb el Celta, ja que la seva clàusula és de 20 milions.