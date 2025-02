Pedri revela què li va dir Hansi Flick tan bon punt va arribar al Barça: 'Has de...'

Pedri González, el talentós centrecampista del Barça, ha experimentat una notable transformació en el seu rendiment aquesta temporada. En la campanya anterior, sota la direcció de Xavi Hernández, les lesions van ser una constant en la seva trajectòria. Aquestes absències freqüents li van impedir mantenir una continuïtat en el joc i desplegar tot el seu potencial al camp.

Quan aconseguia estar disponible, el seu rendiment no assolía les expectatives. Sovint se'l veia fatigat físicament, cosa que limitava la seva capacitat per influir en el joc. Aquesta situació generava preocupació tant en el cos tècnic com entre els aficionats.

L'arribada de Hansi Flick i el ressorgir de Pedri

Amb l'arribada de Hansi Flick a la banqueta del Barça, la situació de Pedri va donar un gir positiu. El tècnic alemany va implementar canvis significatius que van beneficiar el jove canari. Des de llavors, Pedri s'ha consolidat com el líder del nou projecte català.

Les seves actuacions han estat excel·lents, destacant en cada partit. En el que va de temporada, ha sumat 4 gols i 6 assistències, xifres que reflecteixen la seva influència en l'esquema de Hansi Flick. La seva visió de joc i capacitat per connectar línies han estat fonamentals per a l'equip.

El treball darrere de la recuperació

Aquest ressorgiment no és fruit de l'atzar. Darrere de la millora de Pedri hi ha un treball meticulós i canvis profunds en la seva rutina. S'ha enfocat en aspectes com l'alimentació, adoptant una dieta més equilibrada i adequada a les seves necessitats.

A més, ha ajustat la seva càrrega física, incorporant entrenaments específics per enfortir la seva resistència i prevenir lesions. Aquestes modificacions li han permès recuperar la seva millor versió i rendir al màxim nivell.

Les paraules de Hansi Flick a la seva arribada

En incorporar-se al Barça, Hansi Flick va mantenir una conversa clau amb Pedri. Segons ha revelat el propi jugador, el tècnic li va dir: "Has de dominar el centre del camp i cuidar cada detall". Aquestes paraules van ressonar en Pedri, qui va prendre consciència de la importància d'aquests aspectes.

La disciplina i l'enfocament en els detalls han estat pilars en la filosofia de Hansi Flick. El seu enfocament meticulós ha influït positivament en la plantilla, i Pedri n'és un clar exemple.

Renovació i el seu futur al Barça

Recentment, Pedri ha renovat el seu contracte amb el Barça fins al 2030, assegurant la seva continuïtat al club. Aquesta extensió reflecteix la confiança mútua entre el jugador i la institució. Amb només 22 anys, Pedri promet ser l'emblema del Barça durant molt de temps.