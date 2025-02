Bruna Vilamala diu el que molts pensen sobre Jana Fernández: missatge a Pere Romeu

Bruna Vilamala, exjugadora del Barça Femení, segueix amb un fort vincle amb el club, malgrat la seva nova etapa al Brighton & Hove Albion a Anglaterra. Encara que el seu cor segueix a Barcelona, Bruna no oblida la seva amiga Jana Fernández, de La Masia. Les dues es coneixen des de molt joves i van compartir molts anys juntes, però el destí les ha portat per camins diferents.

L'adeu de Bruna Vilamala al Barça Femení

Bruna Vilamala va deixar el Barça Femení amb l'objectiu de guanyar experiència i minuts de joc fora del club. El seu traspàs al Brighton va marcar el final de la seva etapa al Barça, però en diverses entrevistes ha mencionat com troba a faltar Barcelona i les seves excompanyes.

La jugadora ha deixat clar que el seu amor pel Barça segueix intacte, i sempre que té ocasió, segueix de prop els partits de l'equip. No obstant això, la nova etapa al Brighton li està permetent créixer com a futbolista i seguir el seu camí professional.

La situació de Jana Fernández

Mentre Bruna va trobar una nova oportunitat, Jana Fernández es va quedar al Barça, encara que amb incertesa sobre el seu futur. Durant diversos mesos, la continuïtat de la defensora va estar en dubte.

Molts especulaven sobre la seva possible cessió a un altre equip, especialment després que Bruna prengués el camí de sortir a la recerca de més minuts. No obstant això, Jana va decidir renovar el seu contracte amb el Barça Femení fins al 2026, la qual cosa va ser una gran notícia per al club.

Malgrat això, la seva situació segueix sent incerta, ja que la jugadora no ha aconseguit la regularitat que desitja en el primer equip. Molts es pregunten si el seu desenvolupament podria beneficiar-se de més minuts de joc, una cosa que Bruna Vilamala també creu fermament.

El missatge de Bruna a Pere Romeu

Bruna Vilamala no ha perdut l'oportunitat de parlar de la seva amiga Jana Fernández i defensar el seu talent. En un missatge a Pere Romeu, Bruna va destacar les qualitats de la seva amiga i la necessitat de més oportunitats.

"Jana és una defensa amb una sortida de pilota espectacular i defensivament és molt intensa", va comentar Bruna, destacant que la jugadora té un gran potencial que encara no ha pogut mostrar.

En la seva opinió, Jana necessita minuts al camp per demostrar el que pot fer, i està convençuda que si no és al Barça, triomfarà en qualsevol altre equip del món.

Bruna va afegir que la "millor Jana" encara està per veure's i que, amb més oportunitats, aconseguirà brillar. Aquest missatge va ser un clar suport a la seva amiga, a qui considera una jugadora amb un futur brillant.