Munuera Montero, àrbitre de Jaén i habitual de la Primera Divisió espanyola, està en boca de tothom pel seu arbitratge polèmic en l'Osasuna-Real Madrid de fa uns dies. Després d'expulsar Jude Bellingham, entre altres moltes decisions polèmiques als ulls del Real Madrid, Munuera Montero està vivint un autèntic calvari i no ha trigat a personar-se davant la policia. Munuera Montero està sent investigat per la Real Federació Espanyola de Futbol per possible conflicte d'interessos, però l'àrbitre andalús denuncia estar rebent tot tipus d'amenaces i insults intolerables.

Com ja va explicar en el 'Partidazo de COPE', Munuera Montero no deixarà passar res i ja s'ha personat davant la policia per interposar les primeres demandes judicials. Una d'aquestes anirà dirigida a un mitjà de comunicació que, segons el seu criteri, va manipular i tergiversar imatges de la seu fiscal on s'allotja la seva empresa, fundada fa alguns mesos. De fet, es va arribar a assegurar que Munuera Montero tenia un mural de Leo Messi a casa seva, quan aquestes imatges havien estat editades i, a més, no pertanyia al seu domicili.

Munuera Montero no només ha interposat demandes per aquest fet, sinó que també ha presentat altres queixes de caràcter judicial per haver rebut amenaces de mort i insults molt greus. Munuera Montero també ha confessat que membres de la seva família han estat "perseguits", fent referència també a menors d'edat que, per descomptat, no tenen cap culpa del que ha succeït.

Oficial, Munuera Montero esclata i s'obre davant la policia: 'Estàs denunciat...'

José Luis Munuera Montero, més conegut com Munuera Montero, ha estat un dels grans protagonistes de l'actualitat a Espanya després del duel de LaLiga entre Osasuna i Real Madrid. L'àrbitre de Jaén, que porta diverses temporades xiulant a Primera, va expulsar Jude Bellingham, va assenyalar un clar penal de Camavinga i no va revisar possibles accions polèmiques favorables als blancs. Després de la polèmica, el Real Madrid va esclatar contra Munuera Montero i el col·legiat de la Real Federació Espanyola de Futbol, tristament, rebrà un sever càstig per haver fet la seva feina correctament.

Munuera Montero havia de xiular (assistent) un partit de UEFA Europa League aquest mateix dijous, però la UEFA l'ha apartat, igual que ha fet el CTA a Espanya. Munuera Montero va explicar que "aquest any està xiulant les jornades parells", per la qual cosa era evident que descansaria en aquesta jornada de LaLiga EA Sports. Tot i això, 'e-Notícies' pot confirmar que Montero està sent investigat pel departament de compliance de la RFEF, ja que s'ha destapat que gestiona una empresa d'assessoria esportiva.

Malgrat tota la polèmica haguda i per haver, Munuera Montero ha esclatat i s'ha sincerat amb la policia: ha posat diverses denúncies a través dels seus advocats. Munuera Montero portava setmanes, per no dir mesos, estant en el focus de la polèmica, però l'àrbitre de Jaén ha explicat que, en aquesta ocasió, s'han creuat línies vermelles.