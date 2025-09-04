Oficial: Florentino Pérez talla dos caps al Reial Madrid, Xabi Alonso ho ha demanat
El president del Reial Madrid compleix els desitjos de l'entrenador del Reial Madrid
El Real Madrid vol tornar a conquerir la Champions League i, per aconseguir-ho, Florentino Pérez està traçant un pla realment ambiciós. El seu primer pas ha estat sacsejar l'arbre i canviar Carlo Ancelotti per Xabi Alonso. Una modificació que, de moment, està funcionant de meravella.
El tolosà ha arribat al Bernabéu amb noves idees, mètodes i plantejaments que estan generant molta il·lusió entre els aficionats. Tanmateix, Florentino Pérez vol més i, tot i que el mercat de fitxatges ja ha tancat, el president ja treballa en la temporada 2026/2027.
La idea de Florentino Pérez era executar alguns fitxatges més aquest estiu, però l'overbooking en certes zones ho va impedir. La defensa, per exemple, ha estat la línia més complicada de reforçar, perquè les sortides necessàries no es van arribar a produir. Amb Trent, Huijsen i Carreras com a fixes, l'últim lloc s'ha de repartir entre Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba i Asencio, i Florentino ha pres la decisió de deixar sortir dos d'ells.
Antonio Rüdiger i David Alaba deixaran el seu lloc al fitxatge més desitjat
Florentino Pérez ja ha marcat el camí: Antonio Rüdiger i David Alaba són els grans candidats a sortir el proper estiu. Tots dos acaben contracte el 2026, i seguint la política del club amb els jugadors majors de 30 anys, les renovacions es negocien any a any. Aquesta situació facilita que puguin ser els sacrificats per fer lloc al fitxatge que ha demanat Xabi Alonso.
Tot i que Antonio Rüdiger i David Alaba han estat importants en diferents moments, Florentino Pérez creu que ha arribat el moment de rejovenir la defensa. Així, l'alemany i l'austríac deixaran el club blanc el proper estiu. En el seu lloc arribarà un central del Liverpool que agrada molt a Xabi Alonso.
Ibrahima Konaté, el gran objectiu del Real Madrid
En aquest context apareix el nom de Ibrahima Konaté, el central francès del Liverpool que acaba contracte el 2026. Florentino Pérez fa mesos que treballa en el seu fitxatge i el considera una prioritat absoluta per fer un salt qualitatiu a la rereguarda. Per la seva banda, el jugador ha rebutjat diverses ofertes de renovació i estaria encantat d'arribar com a agent lliure al Bernabéu.
Això sí, perquè la seva arribada sigui possible, el Real Madrid haurà d'alliberar espai a l'eix de la defensa. Antonio Rüdiger i David Alaba hauran de marxar. Konaté és considerat el jugador perfecte per acompanyar Dean Huijsen, que s'ha consolidat com a indiscutible a l'inici de la temporada.
Florentino Pérez dona el vistiplau al fitxatge d'Ibrahima Konaté
El Real Madrid no vol esperar a última hora. La direcció esportiva és conscient que si esperen massa altres grans d'Europa podrien avançar-se. Per tant, la idea de Florentino Pérez passa per deixar l'acord tancat durant els primers dies de gener.
Així, llevat de sorpresa, el proper estiu portarà canvis dràstics a l'eix central. Florentino Pérez ja ho ha decidit: Rüdiger i Alaba diran adeu, i Ibrahima Konaté aterrarà per reforçar una defensa cridada a liderar la nova era de Xabi Alonso.
