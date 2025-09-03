Luis de la Fuente deixa KO el Reial Madrid: li ha regalat un fitxatge TOP al Barça
El tècnic de la selecció espanyola li va recomanar que fitxés pel Barça i no pel Madrid
En aquests moments, l'actualitat esportiva passa pels compromisos internacionals. Les millors seleccions del món es donaran cita durant els pròxims dies amb motiu de la fase de classificació per al Mundial de 2026. El torneig més important del planeta, que se celebra cada quatre anys, és a tocar i Luis de la Fuente ja ha pres les seves primeres decisions.
Per sorpresa de molts, a la llista de la Selecció Espanyola per als partits davant Bulgària i Turquia ha quedat fora Joan García, considerat per molts el millor porter espanyol. Una decisió realment estranya, sobretot perquè De la Fuente manté una bona relació amb Joan.
De fet, segons el mitjà Don Balón, Luis de la Fuente va arribar a aconsellar Joan García que no fitxés pel Madrid perquè havia nascut per jugar al Barça. Un consell que reflecteix la confiança que el seleccionador té en el porter, però que, paradoxalment, no es tradueix en oportunitats amb la Selecció Espanyola.
Joan García, el millor porter espanyol, sense premi
El curs passat, Joan García ja va fer mèrits de sobres per ser cridat per Luis de la Fuente. El seu nivell sota pals va ser un dels més destacats del campionat nacional, guanyant-se l'etiqueta de porter més prometedor del país. Tanmateix, ni aleshores ni ara ha rebut el premi de la convocatòria.
Molts pensaven que, després del seu recent fitxatge pel Barça, la trucada seria immediata. La seva arribada al Camp Nou semblava el pas definitiu per entrar als plans de Luis de la Fuente. No obstant això, el seleccionador ha preferit mantenir la seva confiança en els habituals, deixant Joan García a l'espera d'una oportunitat.
Competència ferotge a la porteria
El bon nivell d'Unai Simón, David Raya i Álex Remiro explica en part la decisió del seleccionador. Tots tres han mostrat seguretat i continuïtat en cada concentració, per la qual cosa Luis de la Fuente no veu necessari fer canvis en aquest moment. Una situació que, tot i ser lògica, genera debat entre aficionats i analistes.
La porteria és una de les posicions amb més competència a la Selecció Espanyola, i trencar aquesta dinàmica requereix temps i paciència. Així, a Joan García no li queda altra que continuar treballant i demostrar amb el FC Barcelona que pot ser una assegurança de vida en els grans escenaris.
Joan García ● Full Season Show ● 2024/25 HD
Una oportunitat que pot arribar tard o d'hora
Tot i la seva absència en aquesta convocatòria, ningú dubta que Joan García acabarà debutant amb la Selecció Espanyola. Té només 23 anys i un futur brillant per davant, cosa que el converteix en un candidat natural per al pròxim cicle de La Roja.
Per ara, haurà de centrar-se a assentar-se al Barça i confirmar que té el nivell per ser titular indiscutible al Camp Nou. Si ho aconsegueix, tard o d'hora la trucada de Luis de la Fuente arribarà, perquè un porter del seu talent no pot quedar fora de la Selecció Espanyola durant gaire temps.
